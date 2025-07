Agosto a Magliano in Toscana: un’edizione speciale di Vinellando, musica, teatro e danza

Magliano in Toscana (Gr) – Dopo il fitto calendario di eventi che nel mese di luglio ha animato il territorio comunale di Magliano in Toscana, coinvolgendo importanti nomi del panorama culturale e del mondo dello spettacolo italiani, anche le proposte per il mese di agosto, messe in campo dall’amministrazione comunale in collaborazione con numerosi altri soggetti, sono pensate per accontentare i gusti più diversi: dalla musica dal vivo al teatro, passando per i sapori, sono davvero molte le iniziative che potranno animare le giornate di chi vive o ha scelto Magliano per le sue vacanze.

Prosegue anche nei primi giorni di agosto la rassegna “D.Off – Le Mura oltre“, una kermesse itinerante su tutta Italia, promossa dall’associazione Art Hub. La Compagnia degli istanti con le coreografie di Roberto Lori presenta allo Chalet di piazza Marconi a Magliano, venerdì 1° agosto, alle 21.15 “Terra mia” e sabato 2 agosto, alle 18.30 “Il gatto con gli stivali”, oltre ai laboratori coreografici il 1° agosto dalle 15 alle 18 (per dettagli: www.arthub.live).

Sempre il 2 agosto l’abbazia di San Bruzio si tinge di magia con un nuovo appuntamento della decima edizione di MusicAnticaMagliano: l’appuntamento è alle 21.15 con “Un certo non so che…”. Arie d’opera di Antonio Vivaldi per il progetto MusicAnticaMagliano Young (si consiglia la prenotazione al 349 5241324, ingresso con donazione a sostegno del festival). Lunedì 4 agosto, alle 21.30, il Giardino del Torrione accoglie il concerto de “Le donne di Magliano“, mentre martedì 5 agosto e mercoledì 6 agosto piazza della Repubblica è lo scenario delle esibizioni, rispettivamente, dei Mataperros e Sax & Friends. Il teatro sarà protagonista della serata di giovedì 7 agosto quando, al Giardino del Torrione alle 21.30, la compagnia Confine Zero presenta “Le intellettuali”, di Molière, organizzato dalla pro loco.

Il 9 agosto, alle 19, inaugurazione della mostra fotografica “Inside out – Introspezione a colori” di Very Francardo alla Galleria Arti in corso di piazza del Popolo. La mostra sarà visitabile fino al 15 agosto dalle 19 alle 23.

Il corpo bandistico “Giuseppe Verdi“ si esibirà domenica 10 agosto alle 21.30 nel Giardino del Torrione; il 16 agosto arriva il “Cappellaio Matto” a cura della pro loco, e sempre il 16 agosto, nella chiesa della Santissima annunziata, alle 21.30 è in programma il concerto dei Madrigalisti.

La fotografia è di nuovo protagonista dal 20 agosto con l’inaugurazione, alla Galleria Arti in corso alle 19, della mostra “Al di là dei nostri sguardi” di Renato Russo. L’esposizione sarà visitabile fino al 24 agosto dalle 19 alle 22.

Spazio al vino e, più in generale, ai sapori del territorio, il 21 e 22 agosto con l’attesa XXIV edizione di Vinellando nelle vie del borgo di Magliano: oltre ai numerosi espositori che presenteranno i loro prodotti, ci saranno una serie di allestimenti particolari che illumineranno, è il caso di dirlo, Magliano.

San Bruzio torna ad accogliere la musica il 24 agosto con il Gran galà di lirica con I Musici scaligeri per un evento del Morellino Classica Festival (info prenotazioni e biglietteria:direzioneartistica.bonfilio@morellinoclassicafestival.com).

Esibizione di ballo della F.A. Real dance academy, venerdì 29 agosto, alle 21.30 in piazza della Repubblica.

PERETA E MONTIANO

Anche il borgo di Pereta accoglierà due eventi: domenica 3 agosto cinema sotto le stelle, organizzato in collaborazione con Arci, alle 21.30 in piazza San Marco e venerdì 29 agosto, stesso orario e stesso scenario per il concerto dei Mataperros.

Musica, cinema e divertimento sono attesi anche a Montiano dove l’11 agosto arriva il cinema all’aperto, organizzato dalla pro loco (ore 21:30, piazza del Plebiscito), il 12 agosto, concerto di Cinzia Monari, Cesare Nobile e Simone Fava (ore 21.30, piazza del Plebiscito), la Band del Juke box il 14 agosto, alle 21.30, piazza Cappellini.

Il cinema torna martedì 19 agosto in piazza Cappellini alle 21.30, mentre il 21 agosto torna la musica dal vivo con Pino a Valentina. Il mese di agosto si conclude con il teatro: Confine Zero presenta “Neorealisti ed altri animali: la vera storia di ‘Per un pugno di dollari'” alle 21.30 in piazza del Plebiscito.

Per informazioni: www.comune.maglianointoscana.gr.it