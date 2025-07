“Note al chiaro di luna”: il quartetto di violoncelli “I tre moschettieri” in concerto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Note al chiaro di luna” prosegue con un nuovo appuntamento in programma giovedì 24 luglio alle 21.30 con il quartetto di violoncelli “I tre moschettieri” formato da Duccio Dalpaiz, Anton Marashi, Giacomo Mazzetti e Niccolò Bini, in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo 8 euro; informazioni e prenotazioni: iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it ; tel. 0564 927244 o 0564.933678).

I musicisti

Il quartetto “I tre moschettieri” è un ensemble di violoncellisti fiorentini nato nel 2023 che reinterpreta la tradizione con spirito libero e contemporaneo. Nasce dal desiderio di creare una musica che parli a tutti, al di là dei generi, degli stili o delle convenzioni, con un linguaggio diretto, ma ricercato. La cifra distintiva del gruppo è proprio la versatilità: partendo da una solida formazione classica, i quattro violoncellisti si muovono con naturalezza tra epoche, stili e linguaggi musicali, costruendo programmi che uniscono intensità e leggerezza. Ogni concerto è pensato come un racconto sonoro, dove i grandi della musica classica possono fondersi con sonorità moderne e popolari, dando vita a un dialogo creativo e sorprendente tra passato e presente.

Accanto all’interpretazione del repertorio esistente, il quartetto si dedica con passione alla riscrittura e all’arrangiamento, valorizzando le potenzialità espressive del violoncello in tutte le sue sfumature melodiche, ritmiche, armoniche. Non solo per contaminare, ma per creare ponti tra mondi musicali lontani, con coerenza stilistica e cura formale. Con un approccio sensibile e originale, “I tre moschettieri” propongono concerti che diventano esperienze condivise, capaci di parlare al pubblico di oggi senza rinunciare alla profondità. Il loro lavoro si fonda sulla convinzione che la musica possa ancora essere un luogo d’incontro autentico tra passato e presente, tra palco e platea, tra chi suona e chi ascolta.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Nella foto: il quartetto “I tre moschettieri”