Dalla finale di Wimbledon in Maremma: la Wandsworth Philharmonic Orchestra in concerto

Massa Marittima (Grosseto). Si è affermata come una delle principali orchestre giovanili di Londra, fondata nel 2010, ed esegue un repertorio eclettico che spazia da capolavori classici a colonne sonore, successi pop e opere contemporanee.

La Wandsworth Philharmonic Orchestra, uno degli ensemble di punta della Wandsworth Music, offre agli studenti l’opportunità di esplorare il mondo della musica orchestrale, per sviluppare le proprie capacità e la propria sicurezza come musicisti: si esibirà giovedì 24 luglio alle 21 nella chiesa di Sant’Agostino a Massa Marittima in un concerto sinfonico a ingresso gratuito organizzato da Specialised Travel in collaborazione con Agimus Grosseto e il patrocinio del Comune di Massa Marittima, nell’ambito del “Massa Marittima Art Festival”.

Il programma

Il programma del concerto prevede l’esecuzione della “Karelia suite, op. 11” di Jean Sibelius e della “Sheherazade, op. 35” di Nikolay Rimsky-Korsakov.

La Wandsworth Philharmonic Orchestra si esibisce regolarmente in molte delle prestigiose sale da concerto di Londra: il momento clou di ogni anno è rappresentato dalle finali di tennis di Wimbledon e dall’European Concert Tour. La scorsa estate l’Orchestra ha tenuto quattro concerti sold-out nel nord della Spagna e ora è in tour in Italia.

Il direttore musicale è Dan White: laureato all’Università di Birmingham e al Trinity College of Music, si è esibito in numerose sedi in tutto il Regno Unito e a livello internazionale con orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic Concert Orchestra e la Bournemouth Symphony Orchestra, e ora si dedica con passione alla collaborazione con la prossima generazione di giovani musicisti di talento. Dan White è stato nominato direttore di Wandsworth Music nel gennaio 2018 e dirige l’orchestra sin dalla sua fondazione nel 2010.

Come ente di beneficenza indipendente e inclusivo, Wandsworth Music offre educazione musicale a oltre 8mila bambini all’anno, offrendo loro l’opportunità di imparare a suonare uno strumento musicale e a cantare, di esibirsi in ensemble e cori, coltivando così un amore per la musica che possa durare tutta la vita.

Nella foto: la Wandsworth Philharmonic Orchestra