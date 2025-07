Grosseto-Fiorentina: divieto di vendita di bevande alcoliche o in contenitori di vetro e metallo

Grosseto. In occasione dell’incontro di calcio tra U. S. Grosseto 1912 e Acf Fiorentina, in programma giovedì 24 luglio alle 20 allo stadio comunale “Carlo Zecchini”, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato un’ordinanza sindacale che introduce una particolare regolamentazione della somministrazione e vendita per asporto di bevande, finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza urbana.

Il provvedimento recepisce quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura lo scorso 8 luglio, ed è valido nell’area urbana limitrofa allo stadio compresa tra: via Tarquinia, via Telamonio (tratto compreso tra via Tarquinia e viale Giotto), viale Giotto, viale della Repubblica (tratto compreso tra viale Giotto e via Aldi), via Aldi, via Caravaggio (tratto compreso tra via Aldi e piazza Stadio), piazzale Bearzot – in occasione di afflusso di tifoseria ospite.

Nello specifico, dalle 18.30 fino ad un’ora dopo il termine della partita, sarà in vigore il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% e di superalcolici, nonché il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo, fatta salva la possibilità di somministrazione in bicchieri di carta o plastica leggera.

All’interno dello stadio sarà vietato introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%, mentre ogni altra bevanda dovrà essere servita esclusivamente in contenitori non rigidi, senza tappi o valvole. Vietata anche la distribuzione di alimenti confezionati in vetro, plastica o lattine.

Il Comune invita esercenti e cittadini a prendere visione dell’ordinanza e a rispettare le disposizioni vigenti, nel rispetto del decoro e della sicurezza di tutti.

Per eventuali violazioni sono previste sanzioni ai sensi della normativa vigente.