Verso le regionali, Agresti: “Ecco il mio programma per valorizzare il turismo”

Grosseto. Prosegue la campagna elettorale di Luca Agresti, candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali.

Dopo aver approfondito, tra i tanti, i temi della sanità, del sociale e della cultura, l’assessore del Comune di Grosseto interviene sul turismo, indicando gli obiettivi al centro del programma.

“È necessario ampliare lo sguardo – commenta Luca Agresti -, promuovendo un ragionamento che comprenda l’intera provincia di Grosseto. La Maremma è un luogo capace di attirare turisti sia a livello nazionale che internazionale, coniugando le bellezze naturali con quelle culturali, ma dobbiamo fare molto di più in termini di promozione e di servizi. L’obiettivo è quello di portare il nostro territorio nel mondo”.

Il primo passo, secondo Agresti, sarebbe quello di unificare gli ambiti territoriali.

“Non ci può essere coerenza – continua – nella frammentazione. Non può esistere un sud e un nord, intesi come due entità distinte. Serve invece un sistema unico, in grado di valorizzare tutto il territorio, da Follonica a Capalbio, da Grosseto a Pitigliano, passando per Orbetello, l’Amiata e le aree collinari. Trovo assurdo che la Regione abbia diviso la provincia di Grosseto in tre ambiti, ma trovo ancor più sorprendente la divisione della Maremma toscana in Sud e Nord. È molto importante procedere alla riunificazione e se il problema dovesse essere quello della governance, cioè di chi dovrebbe coordinare l’ambito, tema che sicuramente in passato è stato oggetto di valutazione politica, proporrei una soluzione: si potrebbe affidare il coordinamento a turnazione ai Comuni che registrano maggiori presenze turistiche. Sarebbe davvero importante riunificare e superare così la frammentazione, favorendo la crescita, la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo del territorio”.

Forza Italia rivolge particolare attenzione alla mobilità dolce.

“Siamo consapevoli che i visitatori – prosegue il candidato di Forza Italia -, ma così anche i grossetani, scelgano il nostro territorio per la sua natura, i paesaggi, i percorsi sulla costa e nell’entroterra perché meno o poco antropizzati, e su questo dobbiamo lavorare. È importante investire sulla mobilità dolce, sulla promozione di sistemi virtuosi che offrano servizi e che siano maggiormente attrattivi per i visitatori e per i residenti. In quest’ottica, è necessario che la Regione Toscana metta a disposizione dei territori maggiori fondi per un programma di finanziamento coerente e concordato che affianchi gli importanti investimenti che gli enti locali fanno già in questa direzione nei loro territori”.