Pulizia del parco dei Cigni: Comune e Consorzio di Bonifica uniscono le forze

Castel del Piano (Grosseto). Un supporto per la pulizia del laghetto al parco dei Cigni.

E’ quella che il Comune di Castel del Piano ha chiesto al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, durante la visita del presidente Federico Vanni al sindaco Cinzia Pieraccini. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore Ludovico Bartolommei e il consigliere Franco Giannetti.

Il parco dei Cigni rappresenta un luogo importante per la comunità amiatina, ma la sua gestione si è rivelata negli anni piuttosto complessa. Per rimuovere le alghe e la vegetazione in eccesso serve un intervento specializzato e Vanni ha assicurato un celere lavoro da parte del Consorzio, perché in estate la situazione tende a peggiorare.

Nel corso dell’incontro sindaco, assessore e consigliere hanno chiesto anche attenzione ai corsi d’acqua del comune di Castel del Piano, in particolare per Zancona ed Ente: quelli che, per il loro carattere torrentizio, possono rappresentare una minaccia. Vanni, ricordando che questi torrenti sono già oggetto di manutenzione ordinaria, ha invitato l’amministrazione a segnalare le criticità nelle richieste per il prossimo Piano delle attività della bonifica, per agevolare il monitoraggio dei tecnici.