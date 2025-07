Un mese di eventi con il San Rocco Festival: il programma completo della sesta edizione

Grosseto. Dal 23 luglio al 23 agosto andrà in scena a Marina di Grosseto, sul palco allestito a ridosso del Forte San Rocco, la sesta edizione del San Rocco Festival, diretto da Giorgio Zorcù.

“Il San Rocco Festival – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – è da sempre un laboratorio creativo, un luogo aperto all’immaginazione dove cultura, arte e turismo si incontrano per dare vita a nuove forme di relazione e valorizzazione del nostro territorio. Siamo orgogliosi della costante crescita e trasformazione del festival, che quest’anno si arricchisce ulteriormente con una nuova manifestazione. È un passo importante per ampliare e rafforzare l’offerta culturale della nostra città. Un sentito ringraziamento a Giorgio Zorcù per la sua passione e dedizione a questo progetto. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme serate di grande musica e spettacolo”.

Entusiasta anche Carlo Vellutini, membro del Cda di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che afferma: “Sostenere il San Rocco Festival significa valorizzare un’offerta culturale che abbraccia la musica, il teatro e la danza. In coerenza con la nostra missione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze rinnova il proprio impegno a fianco delle realtà culturali del territorio grossetano. Solo nell’ultimo anno, infatti, abbiamo destinato al territorio contributi a circa 50 tra le più radicate associazioni locali per la realizzazione da un lato di iniziative artistiche, culturali e performative finalizzate all’animazione culturale del territorio, dall’altro di interventi di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico. Un segnale concreto di attenzione alla vitalità culturale e sociale delle nostre comunità”.

Il programma

La serata inaugurale del 23 luglio è affidata ad Antonio Rezza con lo spettacolo che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, “Pitecus”, capolavoro del teatro comico e irriverente della coppia Rezza Mastrella che festeggia i trenta anni dal debutto e che, nonostante il tempo trascorso, mantiene la sua freschezza e novità. “È proprio questa formula – spiega il direttore artistico Giorgio Zorcù – che ha decretato il successo sempre crescente del festival: proposte divertenti e popolari di grande qualità, prime nazionali e capolavori del passato poco conosciuti in terra di Maremma, ospiti internazionali e produzioni originali, insieme all’ospitalità delle eccellenze del territorio”.

Sabato 26 luglio un’altra coppia importante del teatro italiano, Elena Bucci e Marco Sgrosso, fondatori della compagnia le Belle Bandiere, che, con “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”, rievocano le gesta di grandi attori del passato, in un’edizione speciale per spazi all’aperto realizzata appositamente per il San Rocco Festival e per il Festival di Radicondoli.

Dopo il tradizionale appuntamento con il concerto di beneficenza per la Fondazione Il Sole, affidato quest’anno a The Music Crew Company nella serata del 2 agosto, arrivano due prime nazionali: l’11 agosto la star internazionale della danza Joy Alpuerto Ritter con “Alter Egos”, assolo breve e fulminante sulla nostra natura di “esseri diversi in un solo corpo”, e il 13 agosto l’attore e musicista Sergio Sgrilli con “Al cospetto di Gaber”, un personale omaggio al Signor G dovuto alle lunghe frequentazioni con Sandro Luporini, padre con Gaber del teatro-canzone.

Il 14 agosto – stavolta alle 18.30 – un altro tradizionale appuntamento per bambini e famiglie: Sara Donzelli offre al pubblico dei più piccoli “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie”, seguito da giochi e animazioni sul tema.

Si va quindi verso la chiusura, il 19 agosto, con il ritorno di un grande autore, amato dal pubblico del San Rocco Festival: Michele Santeramo, con una delle sue storie sorprendenti, “Nobili e porci libri – Vita del barone Gennaro De Gemmis”, accompagnato dal grande Sergio Altamura con la sua chitarra “preparata”. Una serata d’eccezione quella del Grey Cat Festival, con cui festeggiamo il decimo anniversario del Nico Gori 10-tet, una delle formazioni più raffinate della scena jazz italiana.

La chiusura è affidata all’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, il 23 agosto, con “Archi virtuosi”, un concerto di alta qualità artistica diretto da Claudio Cohen, con Ida Riedel al violoncello.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, e con la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Grey Cat Festival, Fondazione Il Sole e Orchestra sinfonica Città di Grosseto. Insieme a Dune – Arti Paesaggi Utopie, è stato riconosciuto dal Ministero della cultura come Festival multidisciplinare di interesse nazionale per il triennio 2025 – 2027.

Informazioni per il pubblico:

Tutti gli spettacoli avranno luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00.

Biglietti

Spettacoli dei giorni 23 e 26 luglio e 11, 13, 14 e 17 agosto

Ingresso a offerta

Concerto del 2 agosto

Posto unico 15.00 euro (serata di beneficenza)

Prevendita alla Fondazione Il Sole – Via Uranio 40, a Grosseto – Per informazioni cell. 373.8000094

Concerto del 19 agosto

Grey Cat festival – Circuito TicketOne

Intero 12 euro, ridotto 10 euro

Concerto del 23 agosto

Intero 10 euro, ridotto 8 euro

Prevendita presso la sede dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto – Per informazioni cell. 333.5372994