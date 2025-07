L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nel chiostro della chiesa di San Francesco

Grosseto. La talentuosa violinista kazaka Aiman Mussakhajayeva – con il suo violino Stradivari – sarà solista in uno dei concerti più attesi del cartellone estivo dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, in programma venerdì 18 luglio alle 21.15 nel chiostro della chiesa di San Francesco con la direzione di Giovanni Pompeo.

Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op. 35 di Pëtr Ciajkovskij e della Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e alla tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo.

I musicisti

Aiman Mussakhajayeva (nella foto), artista Unesco per la pace, è una figura di spicco tra le più popolari della Repubblica del Kazakhstan ed è “violinista d’oro” per la prestigiosa etichetta discografica Deutsche Grammophon. Si è diplomata al Conservatorio di Stato “Čajkovskij” di Mosca nella classe di Klimov, erede della scuola violinistica di David Oistrakh. La sua tecnica magistrale, la profonda conoscenza e la comprensione di stili diversi le hanno permesso di affrontare le più complesse composizioni per violino e di costruire un vasto repertorio che include compositori di tutte le epoche e di tutti gli stili.

Suona come camerista e come solista con orchestra nelle più importanti sale da concerto in Europa, Asia e negli Stati Uniti, dalla Musikverein e Konzerthaus di Vienna alla Carnegie Hall di New York. Ha insegnato al Conservatorio di Mosca e nel 1998 ha istituito ad Astana l’Accademia nazionale kazaka di musica, della quale è rettore e nella quale insegna. Inoltre, è rettore dell’Università nazionale delle arti del Kazakhstan. Suona un violino Stradivari.

Giovanni Pompeo si è diplomato in corno al Conservatorio di Matera e si è formato al Teatro alla Scala di Milano negli anni in cui ha collaborato con l’orchestra del teatro e con l’omonima Filarmonica, sotto la guida dei più importanti direttori del mondo, da Muti a Sinopoli. Allievo del maestro Nicola Samale, fondamentale per la sua maturazione musicale è stato l’incontro con il maestro Aldo Ceccato, uno dei più importanti direttori d’orchestra del secondo Novecento, esponente di spicco della scuola direttoriale del celebre direttore rumeno Sergiu Celibidache.

Direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, Giovanni Pompeo dirige con successo opere e concerti in Italia e all’estero. Come direttore artistico ha ideato e curato eventi di rilievo internazionale, ottenendo prestigiosi riconoscimenti, tra cui la targa rappresentativa del Presidente della Repubblica.