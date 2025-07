“Noi e il lupo”: nuovo incontro della rassegna “Notti della natura”

Gavorrano (Grosseto). “Noi e il lupo – Scienza ed etica nella coesistenza con i grandi carnivori” è il tema della seconda serata di divulgazione scientifico-naturalistica delle “Notti della natura”, la rassegna – giunta alla sua quinta edizione – organizzata dal Parco nazionale delle Colline Metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino, che prevede una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio e delle sue bellezze naturali, con la direzione scientifica di Giacomo Radi.

L’appuntamento è per venerdì 18 luglio alle 21.30 all’ex miniera di Ravi-Marchi, a Gavorrano, con la biologa faunista Arianna Dissegna (serata a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione). Una serata particolarmente indicata anche per i bambini.

L’incontro

Sarà l’occasione per conoscere meglio una specie affascinante come il lupo, che in Italia è passata dall’essere a rischio di estinzione negli anni ’70 all’essere oggi comune e largamente diffusa, il tutto in poco più di cinquant’anni. Che cosa è successo in questi anni e, soprattutto, come si convive oggi con un grande carnivoro selvatico? Si tratta di un successo per la natura italiana o di un flagello per noi umani? Tra disinformazioni e una sempre più forte polarizzazione dell’opinione pubblica, nel corso della serata si cercherà di capire come navigare nel grande mare del dibattito sulla gestione del lupo, grazie a due discipline che da secoli accompagnano l’uomo nelle sfide più grandi: scienza ed etica.

Arianna Dissegna è libera professionista nell’ambito delle scienze faunistiche. Ha una formazione come biologa evoluzionista e un dottorato di ricerca, con particolare focus su monitoraggio, conservazione e gestione di animali selvatici, soprattutto grandi carnivori come il lupo. Ha inoltre svariate esperienze nell’ambito della divulgazione come guida in musei, zoo e aree protette.

Tutte le informazioni sull’edizione 2025 delle “Notti della natura” sono su https://parcocollinemetallifere.it/le-notti-della-natura-quinta-edizione-tutto-il-programma/. È possibile anche chiamare la sede del Parco delle Colline Metallifere (tel. 0566.844247) o la Porta del Parco di Gavorrano (tel. 0566.843402; e-mail info@parcocollinemetallifere.it).

Nella foto: Arianna Dissegna