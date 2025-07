Benzinai: Giulia Cardini confermata alla guida provinciale di Faib Confesercenti

Grosseto. E’ stata riconfermata dopo il primo mandato Giulia Cardini, esercente della stazione di servizio Cardini e Lazzerini di bivio Rondelli a Follonica, al vertice della Faib grossetana.

“Personalmente, è una grande soddisfazione essere riconfermata alla guida della Faib. Anzitutto, perché è un’esperienza che mi ha permesso di crescere molto, sia in termini di accrescimento della mia conoscenza del settore negli aspetti normativi e contrattualistici, sia perché mi ha consentito di entrare in contatto con altre realtà di molti colleghi sparsi su tutto il territorio nazionale. Nei vari confronti – dichiara Cardini – emerge che le problematiche delle stazioni di servizio sono comuni a tutti i territori: mancanza di sicurezza negli impianti e marginalità del carburante insufficiente a sopperire i costi di gestione. Con il risultato che troviamo sempre un numero minore di stazioni di carburante nel territorio oppure impianti ‘ghost’, ovvero senza nessuno che ci lavori fisicamente”.

Un percorso stimolante, quello all’interno della Faib per Cardini, ma tutt’altro che privo di sfide. “Appena insediata, la mia presidenza ha subito fronteggiato l’emergenza Covid, con il relativo taglio delle accise – continua Cardini -. Una misura sostenuta in prima battuta da noi benzinai. Successivamente, ha avuto luogo la polemica sul prezzo medio: come a voler stigmatizzare il settore su un aspetto, il costo del carburante, che sfugge totalmente dal nostro controllo. Ed anche adesso la strada non è per nulla in discesa: dev’essere affrontata la questione, a livello nazionale, dell’efficientamento della rete, di modo da garantire a molti colleghi uno scivolo verso il pensionamento, ma anche la transizione energetica, con le incertezze che comporta, non è da meno. A livello locale invece troviamo ancora più da rimarcare la tematica dell’insostenibilità economica delle stazioni di servizio nei comuni più isolati e nelle frazioni, aspetto che in una provincia come la nostra porta all’isolamento di molte realtà e conseguentemente di molte persone. Quindi, abbiamo ancora molta strada da fare e molto da lavorare e da ottenere per la nostra categoria ed il nostro territorio.”