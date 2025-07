Grosseto. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti sull’Aurelia, in direzione Roma, tra Collecchio e Fonteblanda, per un incidente stradale, che ha coinvolto un camion che trasportava frutta e che si è ribaltato, finendo la sua corsa in una piazzola di sosta.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato preso in carico dai sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale.