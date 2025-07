“La realtà è un numero, un numero non è realtà”: al via la mostra alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 12 luglio, alle 18, alla galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra “La realtà è un numero, un numero non è realtà”, di Francesco Piccinelli Casagrande.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dalle 16.30 alle 19, fino al 19 luglio.

La mostra

Francesco Piccinelli Casagrande, come molti altri ragazzi italiani di talento, da anni vive e lavora a Bruxelles, ma è nato a Massa Marittima: qui ora torna con una proposta artistica e culturale sperimentale, nella quale trasferisce molte sue esperienze lavorative nel campo del giornalismo, della comunicazione e dei ‘big data’.

Ecco allora come questa mostra esce dagli schemi tradizionali dell’arte e vuole percorrere un sentiero molto innovativo: di come i numeri, attraverso la tecnologia, possono diventare espressioni artistiche, fruibili sul piano visivo come un quadro.

L’autore presenta il suo percorso, altamente sperimentale, che ha per tema il punto di vista scelto nell’osservare la realtà, la selezione delle informazioni rispetto alla storia da raccontare, la necessità di un soggetto che racconti qualcosa.

Questo è un tema che riguarda tutta la nostra esperienza e vale anche quando si tratta di numeri: i dati non parlano da soli, bisogna che la storia venga estratta e rappresentata, come in questo caso, dove le opere nascono da processi computerizzati. Ma, in fondo, la visione non è forse, sempre, interpretazione?