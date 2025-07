Gestione rifiuti, il Comune incontra Sei Toscana e Ato Toscana Sud: “Confronto costruttivo”

Manciano (Grosseto). Si è svolto mercoledì 9 luglio, nella sala consiliare del Comune di Manciano, l’incontro richiesto dall’amministrazione comunale con Sei Toscana e Ato Toscana Sud, dedicato all’analisi e alla discussione delle principali criticità legate al servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale.

All’incontro erano presenti anche il direttore generale di Ato Toscana Sud, Enzo Tacconi, e il direttore generale di Sei Toscana, Gianluca Paglia, a testimonianza dell’importanza attribuita al confronto da parte del gestore e dell’Autorità di ambito.

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per il clima costruttivo e operativo dell’incontro, che ha permesso di affrontare in modo diretto e approfondito le problematiche del servizio. «Un confronto importante – ha dichiarato il sindaco Mirco Morini – che ha dimostrato la disponibilità dei soggetti gestori a recepire le nostre richieste. Continueremo comunque a mantenere alta l’attenzione affinché il servizio venga svolto in modo puntuale ed efficiente».

L’incontro

Tra i principali temi trattati, la richiesta – accolta da Sei Toscana – di ripristinare i passaggi per la raccolta dei rifiuti nei centri storici, attualmente limitati a tre volte a settimana, e la necessità di procedere al lavaggio e alla sanificazione dei cassonetti, in particolare quelli dell’indifferenziato e dell’organico, per migliorare decoro e igiene urbana.

Un ulteriore punto rilevante è stato la proposta di sostituire progressivamente i cassonetti stradali con modelli dotati di pedale. Su questo tema, Sei Toscana si è impegnata a riprendere il confronto già a settembre, prevedendo – previa verifica – una prima sostituzione utilizzando elementi già disponibili e valutando successivamente una modifica strutturale del parco cassonetti nel medio-lungo termine.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali, che ha commentato: «Le nostre richieste sono state ascoltate e finalmente si è tornati a un dialogo costruttivo. Come amministrazione continueremo a vigilare attentamente sul servizio. La speranza è che da oggi in poi la gestione migliori concretamente e, soprattutto, che il confronto con Sei Toscana diventi più frequente, diretto e attivo».

L’Autorità di Ambito, nel ribadire il massimo impegno e attenzione nei confronti delle necessità delle amministrazioni comunali, ha promosso il dialogo e constatato positivamente l’approccio costruttivo adottato tra le parti al fine di migliorare il servizio nell’interesse principale dei cittadini e delle utenze.

Sei Toscana ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta anche con i cittadini e le attività, ai quali rivolge un invito a utilizzare correttamente i servizi a loro disposizione, evitando l’abbandono dei rifiuti e l’uso improprio dei contenitori destinati alle utenze non domestiche.

L’obiettivo comune è garantire un servizio efficiente, sostenibile e di qualità per tutto il territorio.