“Una razza in estinzione”: tributo a Giorgio Gaber alla Rocca Pisana

Scarlino (Grosseto). Un grande omaggio a Giorgio Gaber arriva alla Rocca pisana giovedì 10 luglio alle 21.30 con lo spettacolo “Una razza in estinzione”.

Un viaggio intenso e coinvolgente tra musica e teatro-canzone che celebra il pensiero e l’ironia pungente del Signor G, artista tra i più influenti della cultura italiana del Novecento.

Lo spettacolo

A organizzare l’evento è Palcoscenico Produzioni: sul palco Bube alla voce, Gabriele Ramacciotti alle tastiere, Francesco Terribile al basso e Stefano Boscagli alla batteria, quattro interpreti d’eccezione per un tributo che emoziona e fa riflettere, in un contesto suggestivo come quello della Rocca di Scarlino.

I biglietti sono disponibili a partire da 15 euro sul sito www.unarazzainestinzione.it oppure telefonando al numero 334.7263852. È previsto un prezzo ridotto per i residenti del Comune di Scarlino, mentre i bambini fino a 10 anni entrano gratuitamente. I posti sono limitati.

«Siamo felici di ospitare uno spettacolo di grande qualità che racconta il genio e la sensibilità di Giorgio Gaber – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Un appuntamento che arricchisce l’estate scarlinese e che, in un luogo così carico di storia come la Rocca pisana, acquista un significato ancora più profondo».