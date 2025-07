Sincronie Summer Courses: un concerto conclude l’iniziativa del Quartetto Sincronie

Massa Marittima (Grosseto). Un evento musicale di grande rilievo si è svolto recentemente a Massa Marittima, grazie all’organizzazione del Quartetto Sincronie, prestigiosa realtà nel campo della musica cameristica, in collaborazione con la scuola di musica Chelli di Grosseto. Il corso residenziale, dedicato a giovani musicisti di strumenti ad arco, ha visto la partecipazione di venti allievi, di età compresa tra i 7 e i 20 anni, provenienti da tutta Italia principalmente dal Lazio, ma anche da Piombino, Grosseto, Orbetello, Pitigliano e Siena. I giovani musicisti hanno partecipato a laboratori musicali sia individuali che collettivi, arricchendo la loro esperienza con momenti di svago e visite alla città.

Le lezioni si sono svolte nei locali della Domus Bernardiniana e nella chiesa di San Francesco, offrendo un contesto ideale per l’apprendimento e la crescita musicale. Durante la settimana, gli studenti hanno potuto usufruire di lezioni individuali, di musica d’insieme e di orchestra, sotto la guida di docenti di altissimo livello: Agnese Maria Balestracci e Houman Vaziri (violino, viola e musica d’insieme), Ludovica Centracchio (violoncello e musica d’insieme), Maria Grazia Bianchi (accompagnamento pianistico e laboratori ritmici) e Greta Francesca Guasconi (educatrice).

A conclusione del corso, domenica scorsa, nella chiesa di San Francesco, gli allievi hanno tenuto un concerto finale che ha visto una partecipazione affollatissima e calorosa.

Don Filippo Balducci, vicario episcopale, rettore del seminario vescovile, presente all’evento, ha espresso parole di stima e apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per la crescita culturale, personale e musicale dei giovani.

Tutti i partecipanti si sono detti entusiasti dell’esperienza che ha rappresentato un’occasione importante di confronto e di studio. L’evento si è confermato un grande successo, lasciando sperare in future iniziative di così alto livello nel panorama musicale locale.

I partecipanti

Ecco i nomi dei partecipanti: Jasmin Sara Solivar, Livia Fusco, Agnese Zampini, Emiliano Pesci, Michele Gabbrielli, Cristiano Billi, Maia Pellegrini, Rachele Crucitti, Irina Balsamo, Diego Malandrini, Elisabetta Antinori, Vittoria Polino, Maria Vittoria Mascia, Anna Elano, Gaia Cillerai, Leonardo Antonio Ariota, Melissa Koci, Giorgia Scalisi, Arianna Bacci, Celia Larotonda.