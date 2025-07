“The Commitments”: il capolavoro di Alan Parker proiettato a Molino Cult

Grosseto. Gli appassionati di cinema e di musica hanno un appuntamento imperdibile per tre serate di luglio.

Per la rassegna Molino Cult, ideata da Chiasso!Cult, con le associazioni Clan e Kansassiti, quest’anno verranno proiettati tre grandi classici dove la musica fa da padrona.

Il programma

Mercoledì 9 luglio, alle 21, lo schermo del Molino Hub si accenderà per “The Commitments”, il capolavoro di Alan Parker del 1991 che ha conquistato pubblico e critica con la sua energia travolgente e la sua colonna sonora indimenticabile.

“The Commitments” ci trasporta nelle strade di Dublino, dove un giovane disoccupato, Jimmy Rabbitte, ha un’idea brillante: formare una band soul. Contro ogni previsione, Jimmy mette insieme un gruppo eterogeneo di musicisti, alcuni talentuosi, altri meno, ma tutti animati da una passione sfrenata per la musica. Qui comincia l’avventura per la band, “The Commitments”, che durerà solo per un breve ma glorioso periodo.

Una versione più “indie” e realistica dei “Blues Brothers”, un inno alla musica, all’amicizia e alla perseveranza, con interpretazioni memorabili e una selezione di brani soul che vi faranno battere i piedi e cantare a squarciagola. La colonna sonora, ricca di brani iconici di Aretha Franklin, James Brown e Otis Redding è diventata un successo globale, vendendo milioni di copie e consolidando il film come un vero cult. Non perdete l’occasione di lasciarvi trasportare dal ritmo incalzante di una delle band più amate della storia del cinema.

La proiezione di “The Commitments” al Molino Hub, a Grosseto, in via del Molino a Vento (all’entrata del bastione), viene introdotta, alle 21, da Lamberto Pieraccini, storico musicista grossetano cultore del Soul e del Rhythm and Blues.

Gli altri appuntamenti di Molino Cult saranno mercoledì 16 luglio con “La febbre del sabato sera” e mercoledì 30 luglio con “Pink Floyd – The Wall”.

L’ingresso è gratuito con tessera Kansassiti o Clan, che si può fare direttamente sul posto.