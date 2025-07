Alberi e siepi, il Comune vara il regolamento: “I cittadini sono obbligati a fare manutenzione”

Santa Fiora (Grosseto). Obbligo dei privati di curare alberi e siepi che si affacciano sulle strade pubbliche e che possono rappresentare elemento di pericolo.

Il Comune di Santa Fiora, nell’ultimo Consiglio comunale, ha approvato la modifica al regolamento sull’uso delle strade comunali urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, rurali e forestali e il regolamento per l’esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico da parte di soggetti terzi del territorio comunale.

Si tratta di due regolamenti molto importanti nell’obiettivo di garantire la sicurezza delle strade, proteggere il territorio e l’ambiente, mantenere l’ordine e il decoro degli spazi pubblici. Il regolamento sulle strade prevede l’obbligo per i privati di curare alberi e siepi che si affacciano sulle strade e che potrebbero ostacolare la circolazione o la visuale, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Stabilisce inoltre delle regole sull’utilizzo delle strade in modo intensivo, ad esempio per il trasporto di legname durante le operazioni di taglio nei boschi e spiega quali sono le modalità per chiedere autorizzazioni, fare comunicazioni ed eseguire gli interventi.

Il regolamento sulle manomissioni del suolo pubblico interessa invece soprattutto le imprese, in quanto definisce e regola gli interventi che comportano manomissioni del suolo pubblico, come scavi, rimozioni, danneggiamenti temporanei o permanenti di strade, marciapiedi, aree verdi, piazze e di qualsiasi area soggetta a pubblico transito, disciplinando richiesta di autorizzazioni, comunicazioni e tempi per il ripristino delle aree interessate.

Sarà cura del Comune, nei prossimi giorni, avvertire i diretti interessati, chiedendo il taglio dell’albero o della siepe che rappresenta elemento di pericolo o di intervenire per il ripristino di una manomissione di suolo pubblico. Dopodiché, qualora l’utente non provveda ad eseguire l’intervento, scatteranno i controlli da parte della Polizia Municipale e le sanzioni.

“Con questi provvedimenti il Comune di Santa Fiora intende promuovere un maggior senso di responsabilità condivisa nella cura del territorio – si legge in una nota dell’Ente –. La collaborazione attiva dei cittadini è fondamentale per garantire sicurezza, decoro urbano e rispetto dell’ambiente. Solo insieme possiamo costruire e mantenere un paese più ordinato, accogliente e vivibile per tutti.”

Per consultare il regolamento sulle strade: https://amministrazionetrasparente.comune.santafiora.gr.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/216/documento/2715

Per consultare il regolamento sul suolo pubblico: https://amministrazionetrasparente.comune.santafiora.gr.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/216/documento/2714