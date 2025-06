Chirurgia, Fratelli d’Italia: “Nessun attacco contro il dottor Cecconi, perplessi per scelte della Asl”

Grosseto. “Dopo il botta e risposta tra il circolo di Fratelli d’Italia Colline Metallifere e il Pd di Massa Marittima per voce della sindaca Irene Marconi, intervengo per chiarire la posizione del partito e riportare il dibattito su un piano politico e di merito”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“L’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima ha subito negli ultimi vent’anni una progressiva riduzione di servizi e reparti che ha portato alla perdita di 7 primariati e a una diminuzione dei posti letto a un terzo rispetto al passato – continua la nota -. In questo contesto, non siamo contrari al potenziamento dell’ospedale, anzi: ben vengano azioni concrete e mozioni, come quella recentemente approvata all’unanimità, quindi anche con il sostegno dei nostri consiglieri, che vanno nella direzione del rafforzamento della struttura. Siamo favorevoli al ripristino e al rilancio di tutte le Unità operative complesse, Chirurgia, Radiologia, Ortopedia, Anestesia, Pronto Soccorso, ma riteniamo legittimo porre una domanda: perché si è scelto di partire proprio dalla Chirurgia, reparto che tra poche settimane chiuderà per lavori di ristrutturazione? Nel frattempo, mancano ancora una sub-intensiva, una radiologia moderna, con una Tac efficiente, e un pronto soccorso in costante affanno”.

“La nostra non è una critica alla persona del dottor Simone Cecconi, né un giudizio sull’operato dei professionisti dell’Asl, che ogni giorno lavorano con impegno e dedizione. È una valutazione politica e di merito sulle scelte organizzative e sulla programmazione sanitaria. Nessun attacco personale, nessuna illazione. Ribadisco: Fratelli d’Italia sostiene tutte le azioni tese al rafforzamento dell’ospedale di Massa Marittima e continuerà a farlo anche negli altri comuni delle Colline Metallifere, Follonica compresa, dove siamo presenti con forza e responsabilità – termina Minucci -. La sanità merita serietà, chiarezza e coerenza. E non sarà certo un comunicato dai toni eccessivi a farci cambiare rotta”.