Giornata mondiale contro la droga, Fratelli d’Italia: “Difendiamo la vita”

Grosseto. “In occasione della Giornata mondiale contro la droga, chiara è la posizione di Fratelli d’Italia, da sempre: ‘Liberi dalla droga, mai schiavi'”.

È quanto dichiarano Simonetta Baccetti, responsabile del dipartimento regionale di Fratelli d’Italia Dipendenze e Terzo settore, e Lorenzo Lauretano, responsabile provinciale di Gioventù Nazionale.

“Da sempre Fratelli d’Italia ‘difende la vita’, tutelando i giovani e la salute pubblica, contro chi fa disinformazione. Il Governo italiano ha rafforzato il suo impegno nel contrasto alle droghe sintetiche, ha puntato sulla prevenzione, ha promosso diverse campagne di comunicazione, l’Italia è tra le prime nazioni in Europa ad attivare un piano contro la diffusione del fentanyl. L’uso di droga ha effetti devastanti sulla salute mentale dei giovani, andando così ad incidere in negativo sul loro futuro. Per Fratelli d’Italia non esistono droghe pesanti e droghe leggere, tutte queste sostanze, soprattutto nei giovani, possono causare danni anche irreparabili e irreversibili. La giornata di oggi per Fratelli d’Italia è un momento di ulteriore testimonianza e impegno per dire No alla droga e Sì alla vita”, concludono Simonetta Baccetti e Lorenzo Lauretano.