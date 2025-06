“La mia pittura dopo anni di silenzio”: al via la mostra a Palazzo Collacchioni

Capalbio (Grosseto). Dopo oltre quarant’anni di silenzio pittorico, Rocas, uno dei nomi più autorevoli dell’arte italiana e fondatore di una galleria di fama internazionale, torna ad esporre le sue opere in una mostra personale dal titolo evocativo: “La mia pittura dopo anni di silenzio”.

L’esposizione sarà inaugurata domenica 29 giugno alle 18, negli spazi storici del Palazzo Collacchioni – Rocca Aldobrandesca a Capalbio, e resterà aperta al pubblico fino al 6 agosto.

La mostra

Conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro di gallerista e collezionista, Rocas torna al gesto creativo primigenio, in quello che è un vero e proprio “nostos” pittorico. Le sue opere, intense e contemplative, rivelano una profonda ricerca interiore cominciata a soli 16 anni, nel 1956: strie cromatiche, spirali genetiche, costellazioni informali si intrecciano in un linguaggio visivo intimo e radicale, che si colloca fuori dalle logiche commerciali e si avvicina piuttosto alla rivelazione e alla celebrazione dell’arte stessa, ispirandosi ai grandi maestri del XX secolo come Kandinsky, De Chirico e Picasso ma mantenendo una sua identità e un suo linguaggio artistico.

L’esposizione delle opere più recenti, realizzate tra il 2024 e il 2025, “vuole essere non solo un tributo all’arte di Rocas, ma soprattutto un invito a guardare oltre, a cogliere nelle sfaccettature del suo prisma artistico un’ispirazione per ridefinire il nostro sguardo sul mondo, attraverso un linguaggio fresco, nuovo, frutto di fantasia e spontaneità”.

La mostra di Capalbio rappresenta non solo un importante appuntamento culturale per il territorio toscano, ma anche un evento artistico di portata nazionale, che mette in dialogo la figura di Rocas – ponte tra mercato e creazione – con lo spazio storico e suggestivo della Rocca Aldobrandesca.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Capalbio, nelle persone del sindaco Gianfranco Chelini e dell’assessore alla cultura Patrizia Puccini, in collaborazione con l’associazione culturale Michelangelo Contemporanea Art Gallery.

Orari di visita: lunedì e venerdì dalle 16.30 alle 21.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21.