Antenna 5G, Pizzuti e Gabbrielli: “Installazione troppo vicina alle case”

Grosseto. “Esprimiamo preoccupazione e contrarietà al luogo individuato per l’ubicazione della antenna 5G a Rispescia”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Valerio Pizzuti e Amedeo Gabbrielli, consiglieri comunali a Grosseto.

“E’ troppo vicino alle abitazioni, è a soli 30 metri di distanza – continua la nota -. L’installazione dell’antenna determinerebbe un improprio impatto paesaggistico ed ambientale. Nulla purtroppo è stato condiviso né con i residenti e nemmeno con i consiglieri interessati alla questione. Forse un confronto ed una condivisione sarebbe stata auspicabile”.

“L’installazione di tale strumentazione è sicuramente necessaria, però sarebbero dovuti essere individuati spazi distanti dal centro abitato. Come consiglieri siamo dispiaciuti e rammaricati che non ci siano stati un confronto ed una condivisione per decisioni così importanti – termina il comunicato -. Più volte ci siamo raccomandati in Comune, come consiglieri, che le antenne amplificatori di segnale venissero installate distanti dai centri abitati”.