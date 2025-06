Lavori sul Ponte Mussolini per la sostituzione del guard-rail: istituito senso unico alternato

Grosseto. Sono iniziati i lavori di sostituzione dei parapetti in acciaio del Ponte Mussolini a Grosseto e dei viadotti adiacenti, lungo lastrada provinciale S.P. 154 Spadino.

L’intervento, che ha richiesto l’istituzione di un senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri, regolato con movieri e impianto semaforico, prevede la sostituzione completa dei guard-rail laterali a protezione del ponte, fondamentali per garantire la sicurezza del transito veicolare su questa importante infrastruttura.

I lavori dureranno circa due mesi. Si tratta di un’opera complessa e strategica, del valore complessivo di 880mila euro, realizzata dalla Provincia di Grosseto.

La scelta è stata quella di eseguire l’intervento a scuole chiuse. Infatti, con le scuole aperte, il traffico veicolare sul ponte aumenta notevolmente moltiplicando i disagi per i cittadini.

“Si raccomanda a tutti gli utenti di prediligere, per l’ingresso e l’uscita dalla città di Grosseto, specialmente durante le ore di punta della prima mattina e del tardo pomeriggio, le altre vie di accesso al centro cittadino che sono state adeguatamente segnalate – si legge in una nota della Provincia di Grosseto -. Ci scusiamo per il disagio, ma al termine dei lavori avremo una viabilità migliore e più sicura. La collaborazione di tutti è fondamentale per la riuscita di questo importante intervento di messa in sicurezza”.