“Dialoghi”: al via la mostra collettiva alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 21 giugno, alle 18, alla galleria Spaziografico in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, è in programma l’inaugurazione della mostra “Dialoghi”, che vede protagonisti dieci artisti.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, fino al 6 luglio, dalle 17 alle 19.30.

La mostra

“E’ una mostra collettiva che trova la sua ragione d’essere nell’incontro di autori che dialogano per la prima volta tra loro, ciascuno portatore di un originale pensiero creativo – dichiara Gian Paolo Bonesini, curatore dell’evento –. Dieci individualità riunite in questo dialogo, tra cui troviamo artisti ben conosciuti dal pubblico della galleria, altri meno, altri ancora esordienti: un interessante mix che vuole animare l’inizio della nuova stagione. Il 21 giugno cade il solstizio d’estate, e il giorno è il più lungo dell’anno… allora ci troviamo in galleria a festeggiare con l’animo aperto, un animo disposto a farsi prendere dalle emozioni e dalla bellezza”.

“Le opere qui allestite comprendono pittura, fotografia, scultura, grafica e sono state riunite con l’intento di lasciare piena libertà all’artista di scegliere la ‘sua’, quella che ai suoi occhi rappresenta la più adatta al contesto espositivo. Il curatore si è occupato di mettere nella giusta luce ciascuna, di farla dialogare con quella vicina, di studiare l’insieme per creare un’armonia visiva e anche emozionale – termina Bonesini -. Un dialogo effimero e affascinante, appunto”.

Espongono: Andrea Berti, Belinda Biancotti, Bertram Biersack, Samuele Calosi, Lorenzo Esposito, Simone Francioli, Fabrizio Puccetti, Giuliano Rossi, Sofia Stella, Giampaolo Territo.