Taglio degli alberi, sindaco e assessore: “Stesso intervento compiuto nel 2011, accuse squallide”

Follonica (Grosseto). “Prendi una delibera fantasma, un sindaco che gioca a nascondino, più di ottanta piante tagliate. Un nuovo romanzo in commercio nelle librerie follonichesi? No, è l’ultimo scandalo sollevato dal centrosinistra follonichese”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Poggetti.

“Quanti colpi di scena, quante perdite di tempo per la macchina amministrativa che è costretta a dare risposte alle domande incomprensibili di un’opposizione, che ormai è evidente pensa solo a se stessa e alla sua visibilità mettendo in secondo piano il bene della città – continua la nota -. Ebbene, colpo di scena: la delibera di giugno, di cui parla il centrosinistra non è quella che autorizza i lavori sulla strada di Valli contestati, che invece fanno riferimento alla necessità di messa in sicurezza della viabilità per il ripristino della funzionalità idraulica delle fossette, sicurezza del traffico veicolare e della conduttura presente per il trasporto del gas a contatto con l’apparato radicale dei 30 eucalipti oggetto di manutenzione. L’esecuzione dei lavori suddetti rientra più in generale in una serie dei lavori manutentivi già affidati con determinazione dirigenziale dell’aprile 2025; nella delibera in questione è invece citato il secondo stralcio delle opere, che si renderà necessario in un secondo momento e che non prevede il taglio di ulteriori alberi. Non solo: le piante abbattute, di cui parla il centrosinistra, sono 30 e non più di 80, come possono confermare i tecnici qui presenti. E ancora: molte piante, quelle che non costituivano pericolo, sono state tutelate e rimarranno al loro posto”.

“L’aspetto più squallido è che lo stesso intervento era stato compiuto indicativamente tra il 2010 e 2011 e comunque in occasione dei lavori di realizzazione della cassa di espansione idraulica posta ad ovest del tracciato del Valli oggetto dei lavori manutentivi, con al governo il centrosinistra: e in quel caso non si era parlato di delibere fantasma, sindaci che giocavano a nascondino, strage di piante – sottolineano sindaco e assessore -. L’intervento era stato realizzato e andava bene. Oggi che lo porta a termine il centrodestra no, si cercano le presunte magagne, si accusa il sindaco e, la cosa che fa più male, si mettono alla gogna i tecnici. Ma come? Questo centrosinistra non era quello che aveva a cuore i dipendenti comunali? Sì quando fa comodo, quando invece c’è da strumentalizzare il loro operato per accusare l’attuale maggioranza, allora Pecorini & C non si fanno tanti problemi a criticare il lavoro dei professionisti del Comune di Follonica. Quanta ipocrisia. Quanta falsità. Questo è l’aspetto che ci dispiace di più”.

“Ma dietro al romanzo scritto dal centrosinistra follonichese c’è una morale ben precisa: l’opposizione è reduce da una scottatura di non poco conto, l’evento del 29 maggio di Urban Center organizzato dalla nostra Giunta, che ha visto una grande partecipazione, talmente consistente da far invidia a uno degli eventi elettorali più sentiti – sottolinea la nota -. Non solo, altrettanto grande è stato anche l’apprezzamento da parte dei cittadini per le politiche ambientali, di mobilità dolce e rigenerazione urbana. E quindi, quando pochi giorni dopo da quell’incontro il centrosinistra ha sentito parlare di ambiente e alberi tagliati, ha pensato bene di tentare di rovinare la festa, senza ricordarsi di aver realizzato lo stesso tipo di intervento dieci anni prima. E senza considerare che agli aspetti ai progetti di rigenerazione urbana per il futuro della città si affiancano anche interventi più pratici, immediati e necessari legati alla sicurezza del territorio. Il vero scandalo? E’ che dal 2010/2011 a oggi gli ex amministratori hanno scelto di non manutenere quella strada, praticamente annullando gli effetti di quell’operazione a causa della trascuratezza e delle dimenticanze. Nel nostro caso non sarà così”.

“Ultimo appunto: restiamo sbigottiti dall’atteggiamento del centrosinistra che, infastidito dai nostri chiarimenti puntuali sul caso della strada di Valli, oggi ci ha addirittura allontanati dalla sala consiliare probabilmente per dare un’altra versione fantasiosa della vicenda alla stampa – terminano sindaco e assessore -. Confidiamo che sia il finale di questo triste romanzo di Pecorini & C e che si torni presto a parlare di questioni concrete, lasciando da parte questo antipatico e soprattutto dannoso ostruzionismo”.