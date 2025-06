Viaggiano senza biglietto e aggrediscono il controllore dell’autobus

Grosseto. Ieri pomeriggio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Marina di Grosseto è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il 112, relativa a un’aggressione ai danni di controllori di Autolinee Toscane.

Sul posto, i militari hanno trovato il mezzo fermo e dagli stessi operatori aziendali hanno appreso che, nella fase di controllo dei titoli di viaggio, avvenuta a bordo dell’autobus, avevano riscontrato che due giovani stavano viaggiando sprovvisti del biglietto. Sul posto erano ancora presenti i due ragazzi, i quali. secondo quanto riferito dal personale dell’azienda, avevano provato a sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine in arrivo, strattonando l’operatore.

I due giovani sono stati così condotti in caserma per le dovute verifiche e per una compiuta identificazione, non avendo con loro i documenti.

Uno dei due, inoltre, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e pertanto segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore.

Nei confronti di entrambi, i Carabinieri procederanno secondo legge.

Il controllore, che nell’immediato non è ricorso a cure mediche, si è riservato, insieme all’azienda, di proporre eventuali azioni legali.

L’intervento conferma la solida collaborazione, in atto da diverso tempo, tra Forze dell’Ordine e Autolinee Toscane, sancita anche in un protocollo apposito tra Prefettura di Grosseto e azienda di trasporti, dedicato alla tutela della sicurezza dei passeggeri, degli autisti e del personale di bordo dell’azienda.