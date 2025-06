“Un caffè con l’Onorevole”: Fabrizio Rossi a Roselle per incontrare i cittadini

Grosseto. Prosegue il tour sul territorio del deputato grossetano Fabrizio Rossi, che nella mattinata di sabato 21 giugno farà tappa a Roselle Terme, con un nuovo appuntamento del format “Un caffè con l’Onorevole”.

L’incontro si terrà alle 10 presso il Bar Canuti (ex Guidoni), davanti alla chiesa della frazione di Roselle, e sarà come sempre un momento informale, aperto a tutta la cittadinanza, pensato per favorire il dialogo diretto tra eletto ed elettori.

“Sarà l’occasione per confrontarsi, ascoltare e discutere dei temi politici di attualità – dichiara Fabrizio Rossi -. Da sempre credo nel valore dell’ascolto e nel confronto costante che un parlamentare deve avere con il territorio. Per questo credo fermamente che nulla possa sostituire il contatto diretto con le persone, in special modo nei luoghi dove vivono quotidianamente”.

Durante l’incontro verrà fatto anche il punto sull’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha da poco superato la metà del mandato.

La cittadinanza è invitata.