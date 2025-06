Il raduno regionale del Vespa Club sbarca in città: in arrivo centinaia di appassionati

Grosseto. Domenica 6 luglio Grosseto ospiterà il 9º raduno regionale del Vespa Club, una manifestazione che porterà in città centinaia di appassionati delle celebri due ruote d’epoca provenienti da tutta la Toscana e non solo.

Il raduno, infatti, pur essendo di livello regionale, ha già raccolto numerose iscrizioni anche da altre zone d’Italia. L’evento, patrocinato dal Comune che ne riconosce il valore in termini di promozione turistica, culturale e sociale, è organizzato dal Vespa Club Grosseto.

Il programma

La giornata si aprirà alle 8.00 in piazza del Popolo, con le iscrizioni e la colazione presso lo Chalet (piazza del Popolo 7). Alle 10.00 è prevista la partenza del corteo, che attraverserà le vie del centro cittadino per poi proseguire lungo un percorso panoramico attraverso alcune tra le più suggestive località della Maremma: Istia d’Ombrone, Arcille, Cinigiano, Castel Porrona (dove alle 11.30 è previsto un aperitivo), Sasso d’Ombrone e infine Paganico, dove l’arrivo è previsto alle 13.30 per il pranzo.

Il raduno, che vedrà la partecipazione di circa 200 vespisti con modelli storici e di prestigio, sarà un’occasione per scoprire e riscoprire, in sella alla Vespa, la bellezza del paesaggio maremmano e la ricchezza delle sue tradizioni.

“Sostenere eventi come questo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – significa valorizzare le passioni autentiche, promuovere il nostro territorio e dare vita a iniziative capaci di unire cultura, turismo e socialità. Il raduno rappresenta un perfetto esempio di sinergia tra istituzioni e associazionismo, capace di generare ricadute positive sul tessuto locale, unendo il fascino del motorismo storico alla promozione delle nostre eccellenze culturali ed enogastronomiche. Grosseto si conferma così un punto di riferimento anche per gli appassionati delle due ruote d’epoca”.

Il raduno regionale rappresenta una delle tappe principali nel calendario delle iniziative motoristiche toscane e si annuncia come un evento capace di attrarre non solo appassionati, ma anche curiosi e famiglie, per una giornata all’insegna della condivisione, del divertimento e del turismo lento.

Per informazioni è possibile contattare Viviano, al numero 339.1733300; Frasio, al numero 339.3525890; Luca, al numero 339.5700926.