Incidente lungo la strada del Cipressino: auto sbatte contro il guardrail, conducente illeso

Grosseto. I Vigili del Fuoco della sede centrale di Grosseto sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 13.30 circa, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura lungo la Strada provinciale del Cipressino, nel comune di Civitella Paganico.

Per cause in corso di accertamento da parte di Polizia e Carabinieri presenti sul posto, un’auto, con a bordo il solo conducente, ha perso il controllo andando ad urtare il guardrail di entrambe le corsie di marcia.

Essendo incolume il conducente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato con la collaborazione di Polizia e Carabinieri che hanno regolato la viabilità.