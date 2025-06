“Se una sera una scrittrice o uno scrittore…”: in paese si presenta l’antologia di racconti

Roccatederighi (Grosseto). Sabato 14 giugno, alle 17.30, a Roccatederighi, nell’antica casa (un ex frantoio dell’Ottocento) della scrittrice maremmana Paola Alberti, già allieva di Dacia Maraini, giornalista che ha lavorato per Panorama, per Il Tirreno e che è stata la conduttrice di una rubrica tv sui libri oltre ad aver insegnato quest’anno Italiano e Latino nel Liceo scientifico di Grosseto, verrà presentata l’antologia di racconti “Se una sera una scrittrice o uno scrittore…” (Ets, giugno 2025).

“Questa breve raccolta di racconti – scrive Paola Alberti nell’introduzione a questo libro – di alcune delle mie allieve e dei miei allievi che hanno partecipato ai corsi di scrittura che tengo da anni a Marina di Pisa e a Grosseto, intende essere una sorta di guida nel complesso groviglio delle strade della narratologia, senza dimenticare mai l’obiettivo di interessare il lettore e di portarlo in un mondo che è stato costruito anche grazie ad alcune precise indicazioni tecniche”.

In alta Maremma, quindi, Paola Alberti, che ha scritto anche “Casale Tempesti l’ultima occasione” (Effigi), un romanzo a dieci mani con alcune allieve dei suoi corsi di scrittura ambientato proprio a Roccatederighi, presenterà i mondi che hanno saputo costruire Arianna Andrei, Anna Corrado, Massimo Della Giovampaola, Ilaria Innocenti, Sabrina Santerini, Simonetta Turini e Chiara Zanobini, insieme ai grossetani Maria Luisa Maiorana, Lorenzo Sadotti e Helena Pagano, la più giovane tra le allieve della Alberti, solo tredici anni di età.

Durante questo battesimo letterario nel cuore dell’alta Maremma, l’attore della Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it) Carlo Emilio Michelassi, che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi, interpreterà alcuni brani tratti dai racconti contenuti nell’antologia. Prenotazione obbligatoria (informazioni al numero 347.4736920).