Sconto nei ristoranti per i clienti segnalati dai bagnetti: ecco l’iniziativa di Confartigianato

Grosseto. Un semplice consiglio può diventare un’occasione per promuovere il territorio. Nasce da questa intuizione il nuovo progetto di Confartigianato Imprese Grosseto, che propone un accordo tra i gestori degli stabilimenti balneari e i ristoratori della provincia.

Durante l’estate, molti turisti si rivolgono al personale degli stabilimenti balneari per chiedere dove poter mangiare bene, magari in un luogo autentico dell’entroterra. Confartigianato ha così pensato di trasformare questa abitudine in un’opportunità: un’iniziativa che prevede uno sconto del 10% sul menù alla carta per i clienti segnalati dagli stabilimenti balneari convenzionati.

“Siamo partiti dal presupposto che il gestore dello stabilimento balneare è spesso il primo riferimento per i turisti – spiega Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto –. Il nostro obiettivo è allargare il sistema turistico coinvolgendo quanti più attori locali possibile. Il turismo moderno è dinamico ed esperienziale e noi vogliamo offrire strumenti per guidare i visitatori alla scoperta della Maremma, a partire dai ristoranti, veri artigiani del gusto”.

Il progetto punta a valorizzare la rete delle imprese locali e a stimolare un turismo più consapevole, che sappia apprezzare non solo le spiagge, ma anche la gastronomia, la cultura e le tradizioni del territorio.

“Vogliamo incentivare i turisti a esplorare l’entroterra, soprattutto nelle ore serali o durante giornate meno calde – aggiunge Emiliano Calchetti, responsabile delle categorie di Confartigianato Imprese Grosseto –. Il nostro intento è far vivere esperienze autentiche e costruire una relazione più solida tra visitatore e territorio. Stiamo già lavorando per estendere questa proposta ad altri settori produttivi che rappresentano la ricchezza del nostro territorio”.

Un’idea semplice ma concreta, che unisce accoglienza, qualità e promozione del territorio, con la forza di una rete fatta di piccole imprese, artigiani e operatori che credono nel valore dell’ospitalità.

Per chi volesse aderire all’iniziativa: Confartigianato Imprese Grosseto – Tel. 0564.419611 – e-mail carlo.ricci@artigianigr.it.