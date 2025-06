A Grosseto è arrivato lo psicologo di base: un nuovo servizio per i cittadini

Grosseto. A Grosseto città, presso la casa di comunità in via don Minzoni 3, è arrivato lo psicologo di base. Il servizio raddoppia le presenza nella provincia grossetana, dove lo psicologo di base operava già ad Orbetello, e rientra nella seconda fase della sperimentazione avviata a settembre 2024 e poi nei mesi scorsi irrobustita nel numero di professionisti e sedi coinvolte. Erano infatti otto lo scorso settembre gli psicologi di base reclutati e diventeranno ventuno con la decisione assunta dalla Giunta regionale lo scorso marzo, distribuiti su venti strutture diverse anzichè sette. Di fatto quasi triplicati.

“Nel segno della sanità diffusa abbiamo deciso, anche nella fase di sperimentazione, di coinvolgere un numero ampio di territori, anche marginali e periferici – evidenzia il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. I problemi psicologici a volte sono sottovalutati e trascurati dai cittadini: con questo nuovo servizio cerchiamo di sensibilizzare la loro attenzione e rispondere anche a questo bisogno di salute, offrendo un primo livello di assistenza per poi nel caso orientare il paziente verso uno specialista”.

“Ci siamo messi subito al lavoro con le aziende per attivare i nuovi ambulatori”, commenta l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini.

“Sulla salute mentale – aggiunge – dobbiamo continuare a lavorare per costruire percorsi sempre più integrati, multiprofessionali e multidisciplinari: lo psicologo di base è un piccolo, ma significativo passo in avanti nella giusta direzione che in Toscana facciamo grazie all’intuizione del Consiglio regionale che, tra i primi in Italia, ha approvato una legge che istituisce questa figura”.

Psicologo di base: le sedi a cui rivolgersi

Nell’Asl Toscana centro la sperimentazione era partita da Firenze con tre psicologi nel presidio sanitario “Dalla Piccola” e nelle case di comunità “Morgagni” e “Le Piagge”. Proprio a Le Piagge, dove la richiesta era elevata, è stato poi inserito e già al lavoro dal 5 maggio un ulteriore professionista. Tra le nuove sedi in cui marzo è stato esteso il servizio sono già attive Greve in Chianti, Calenzano, Empoli, Vernio e prossimamente lo sarà anche San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia.

Nell’Asl Toscana nord ovest ai due psicologi di base operativi nella casa di comunità di Querceta se sono aggiunti quattro: Carrara, a Capannori e a Lucca, a Livorno a Stagno e a Pisa.

Nell’Asl Toscana sud est il servizio è attivo a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, a Siena e presso la Centrale operativa territoriale di Orbetello, ad Arezzo, a Grosseto e ad Abbadia San Salvatore.

Come funziona il servizio

Il servizio è gratuito per tutti i cittadini ed è attivabile dai medici di famiglia e dai pediatri di libera scelta che operano all’interno delle case di comunità coinvolte nella sperimentazione. Le casistiche affrontate dagli psicologi in questi primi mesi spaziano da disturbi legati a depressione, stress, crisi di panico, agorofobia ed emotività a disagi legati a lutti o perdita ed assenza di lavoro.

Ma i disturbi, a volte somatizzati, hanno avuto in alcuni casi come causa anche conflitti e separazioni, cambiamenti imposti da una malattia, la transizione da infanzia ad adolescenza, la nascita di un figlio o il pensionamento, le crisi di coppia o nelle relazioni tra genitori e figli.