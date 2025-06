Il Governo conferma il “Bonus Edicola” anche per il 2025: il plauso di Snag

Grosseto. Nei giorni scorsi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Barachini, ha firmato il Dpcm attraverso cui il Governo stanzia 17 milioni per edicole, punti vendita non esclusivi e distribuzione locale.

Un segnale importante che dimostra l’attenzione del Governo per le edicole e che conferma quanto queste misure di sostegno siano indispensabili per conservare una rete di vendita diffusa sul territorio e per garantire l’accesso all’informazione a mezzo stampa.

Il plafond risulta così distribuito:

10 milioni di euro saranno destinati alle edicole esclusive;

3 milioni di euro ai rivenditori non esclusivi di giornali e periodici;

4 milioni di euro come contributi alle imprese distributrici di quotidiani e periodici

Al momento il Dipartimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito le procedure esecutive soltanto per l’erogazione del contributo alle edicole. Per conoscere i dettagli operativi per la concessione degli aiuti alle rivendite non esclusive e ai distributori di zona bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Le edicole esclusive, ovvero quelle operanti soltanto con il Codice Ateco 47.62.10 o per le quali tale Codice risulti essere quello prevalente per le attività espletate, potranno presentare domanda tra il primo e il 30 luglio 2025 esclusivamente per via telematica. Gli uffici dello Snag-Confcommercio Grosseto sono già pronti a gestire le pratiche dei propri associati e di coloro che vorranno approfittare di questa occasione per iscriversi a un sindacato la cui azione, anche quest’anno, ha assicurato il rifinanziamento del Bonus Edicole.

“Non posso che ringraziare, a nome degli edicolanti, il Governo, ed in particolare il sottosegretario Barachini, per aver dedicato misure di sostegno importanti alla rete di vendita della stampa – ha commentato il presidente nazionale del Sindacato autonomo giornalai di Confcommercio, Renato Russo -. Come Snag abbiamo sempre espresso condivisione per l’impostazione più volte manifestata dal sottosegretario di sostenere in primis gli ‘anelli’ e gli attori più deboli della filiera, nell’interesse generale della stessa e nell’interesse dei cittadini ad una informazione plurale, capillare e di qualità”.

“Siamo consci che i problemi che come edicolanti siamo costretti ad affrontare ogni giorno sono molto più grandi di questi, seppur importantissimi, aiuti economici – commenta il presidente provinciale di Snag-Grosseo, Roberto Cicaloni -. Tuttavia la riconferma del Bonus edicole anche per il 2025 è fondamentale per sperare di riuscire ad andare ancora avanti. E per questo risultato così importante, oltre a ringraziare il Governo per la sua sensibilità, è doveroso ringraziare l’incessante impegno del presidente nazionale Snag, Renato Russo, e di tutti i suoi più stretti collaboratori a cominciare dalla vice presidente Marinella Portolani che ha la delega per la Toscana”.

Ciascuna edicola potrà ottenere un contributo pari al 60% (fino a un massimo di 4mila euro) delle spese sostenute nel 2024 per Imu, Tasi, Cup, Tari, Canoni di locazione, bollette di energia, collegamento internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa telematici, acquisto o noleggio di apparecchi Pos e altre spese sostenute per l’ammodernamento tecnologico. E’ poi previsto un premio del 10% per quelle edicole che potranno dimostrare di essere rimaste aperte almeno metà delle domeniche dell’anno 2024.

“Mi complimento con la nuova governance dello Snag che sta ottenendo risultati importantissimi, sia a livello nazionale, sia a livello locale, nel supportare la delicata causa delle edicole, presidio di libertà e indipendenza del Paese – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto -. Gli uffici della Confcommercio Grosseto sono a disposizione degli edicolanti associati e di coloro che vorranno associarsi per affrontare insieme le sfide del presente e del futuro”.