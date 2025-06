Al via i saggi di fine anno della scuola di musica: gli allievi protagonisti delle esibizioni

Grosseto. Si conclude l’anno scolastico per l’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” con i consueti saggi di fine corso.

Giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 giugno sono previste le esibizioni degli allievi nell’auditorium “Carlo Cavalieri” a partire dalle 17.00. L’ingresso è libero.

Questi appuntamenti rappresentano un momento di condivisione e celebrazione del percorso formativo dei ragazzi, che avranno l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico, mostrando il frutto del loro impegno e della guida dei docenti. «I saggi di fine anno sono un’occasione per dimostrare quanto appreso durante il percorso, ma anche un momento per ritrovarci e stare insieme, all’insegna della musica», sottolinea il direttore artistico Antonio Di Cristofano.

Il programma

Ecco il programma della tre giorni.

Giovedì 12 giugno si inizia con le classi di pianoforte delle professoresse Anna Ginanneschi e Laura Menchini, la classe di chitarra del professore Alessandro Benedettelli e le classi di violoncello, musica d’insieme e esecuzioni orchestrali della professoressa Laura Bianchi. Al pianoforte si esibirà Brando Alessandri con la sonata in do maggiore di Mozart, Anderis Merejo Lizardo con due pezzi dell’autore Bastien, Luiz Paun David con tre brani dello stesso autore, come Darius Muresan. Gennaro Pisanelli interpreterà la “Danza degli indiani” di Gillock, mentre Andrea Lentini Campallegio delizierà il pubblico con il “Minuetto in sol maggiore” e “Musette” di Bach, “Improvviso op.108” di Rinaldi e “I preludi colorati” di Vinciguerra.

Alessio Herrera suonerà “Per Elisa” di Beethoven e “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Francesco Pilici interpreterà la “Petite suite: Menuet” di Debussy a quattro mani con Carlotta Anna Denevi, che si esibirà in duetto anche con Biagio Sani eseguendo i brani “Berceuse” di Faurè e “Il carnevale degli animali” di Camille Saint-Säens. L’orchestra “La bizarre” eseguirà alcuni brani di Bach, Einaudi, Ciajkovskij e Morricone. Per il corso di chitarra si esibiranno Matteo Greco con “Largo, Fuoco” di Dyens, Sara Fruscoloni presenterà due “Valzer” di Carulli e Mertz, mentre Aron Niang suonerà per il pubblico lo “Studio n.1” di Brouwer e “Nothing else matter” dei Metallica. A chiudere sarà Livio Santoni che suonerà lo “Studio n. 5” di Sor e lo “Studio pm.11” di Villa-Lobos.

Venerdì 13 giugno sarà il turno delle classi dei professori Lorenza Baudo per il coro, Davide Vallini per il sassofono, Daniela Bilotti per il flauto e Giuliano Schiano e Laura Fabbiani per il pianoforte. La giornata si aprirà con il Coro Vocelibera, diretto da Lorenza Baudo, che presenterà un repertorio variegato: dal tradizionale africano “Yenawe” a cappella, al canone a tre voci “Hallo Django” di U. Führe, passando per il celebre “Blue Moon” di Rodgers e Hart. Il coro proseguirà con “Pastime with Good Company” di Henry VIII, “Fa la Kamboba” e “Heaven it’s a Wonderful Place”, tutti eseguiti a cappella.

A seguire, il sassofonista Pietro Sironi interpreterà “Foxtrot” di P. Harris, “Berceuse” di P. Ilinsky e “Colline Scozzesi” di A. Perini. La sezione dedicata al flauto vedrà protagonista Arianna Fiorillo con l’esecuzione dell’ “Andante” di J.S. Bach. Al pianoforte Elia Belardi si esibirà con “Invenzione a due voci n. 8” di Bach. La giornata proseguirà con una serie di esibizioni pianistiche: Leonardo Benocci eseguirà “Album della gioventù” op. 39 n. 19 di P.I. Čajkovskij e “Sonatina” op. 36 n. 1 di M. Clementi; Carlotta Anna Denevi interpreterà la “Sonata op. 27 n. 2” di L.v. Beethoven; Francesco Pilici proporrà “Montecchi e Capuleti” di S. Prokofiev e il “Notturno in do# min op. postuma” di F. Chopin; Biagio Sani eseguirà il primo movimento della “Sonata op. 13 Patetica” di L.v. Beethoven; Camilla Franci presenterà “Improvviso” op. 108 n. 3 di G. Rinaldi e “Lilla” da “I Preludi Colorati” di R. Vinciguerra; Andrea Rossi proporrà l'”Invenzione a due voci n. 1″ di J.S. Bach, “Tarantella” op. 65 n. 4 di S. Prokofiev e “Doctor gradus ad Parnassum” di C. Debussy.

Sabato 14 giugno si esibiranno le classi di violino del professor Ivan Calò, di pianoforte del professore Davide De Luca e della professoressa Eloisa Romeo e di canto della professoressa Sandra Biagioni. Collaboratore pianistico Jacopo Mai. Ad aprire le esibizioni sarà la sezione di violino: Bianca Addonisio con “Bolero” di Ernest Bloch seguita da Giorgia Addonisio con il primo movimento del “Concerto in la minore op. 3 n. 6” di Antonio Vivaldi. Carmen Benvenuto interpreterà la “Ciarda” di A. Curci, mentre Alessia Carmela Rondinella porterà sul palco la “Giga dalla Sonata in re minore” di Veracini. Sarà poi il turno di Filippo Sodi, con il “Concertino in stile di Mozart” di H. Millies. Fausto Spadi suonerà la “Sonata n. 12 op. 3 n. 6” di Paganini, e Eva Frati proporrà al pubblico il primo movimento del “Concerto in sol maggiore” di Joseph Haydn. Per la classe di pianoforte si esibiranno:Andrea Maggi e Andreea Rusu con una selezione di brani tratti dal repertorio didattico di James Bastien. Seguirà Andrea Rossi con “Improvviso op. 90 n. 4” di Schubert. Giulia Angelini suonerà il “Valzer in la minore” di Frédéric Chopin, Niccolò Scalabrino intratterrà il pubblico con “The Entertainer” di Scott Joplin.

Bianca Giselle Berretti interpreterà “Aria” e “Canzonetta” di W. A. Mozart, Aurora Giada Praderio suonerà “Oro”, tratto dai Preludi Colorati di Vinciguerra. Ylenia Ponticelli proporrà prima lo “Studio op. 176 n. 4” di Duvernoy, poi “Lilla”, un altro brano dei Preludi Colorati di Vinciguerra. Poi sarà la volta di Veronika Moroni, che interpreterà il”Valzer in la minore” di Chopin. Infine, Marco Fatarella chiuderà la sezione pianistica con il toccante “Notturno in do diesis minore” di Chopin. Con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Jacopo Mai, si esibirà poi la classe di canto con Victor Minucci, che interpreterà due brani: “Se vuol ballare, Signor Contino”, dall’opera Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart, e “Die Forelle” di Franz Schubert.