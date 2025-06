Scontro frontale tra due auto: illesi i quattro passeggeri delle vetture

Roccastrada (Grosseto). Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, nei pressi di Montemassi, nel comune di Roccastrada.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Massa Marittima presenti sul posto, due auto si sono scontrate frontalmente.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, i quattro passeggeri delle vetture (due per ciascun mezzo) erano già stati presi in carico dal personale sanitario presente sul posto.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.