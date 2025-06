Verso i referendum, Scarlino nel Cuore: “Andiamo a votare e votiamo 5 Sì”

Scarlino (Grosseto). I partiti Pd, Sinistra Italiana, Psi e le liste civiche Pensiamo Scarlino e Scarlino Insieme, che compongono la coalizione Scarlino nel Cuore, esprimono “pieno impegno e sostegno alla campagna referendaria dell’8 e 9 giugno ed invitano tutti i propri elettori, iscritti e simpatizzanti, nonché tutti i cittadini, in primo luogo a votare recandosi alle urne nei due giorni di votazioni, prima o dopo il ritorno dal mare. Votare è un diritto, un valore civile e democratico, chi predica l’astensione è contro la democrazia, la libertà, la partecipazione, la Costituzione”.

Scarlino nel Cuore invita inoltre “a votare Sì ai 5 referendum sottoposti alla consultazione popolare, per maggiori diritti e tutele contro i licenziamenti indiscriminati, la precarietà, la sicurezza sul lavoro, la cittadinanza. Votare Sì per riaffermare la dignità del lavoro riportandola al centro dell’azione politica, economica e sociale. Andare tutti a votare l’8 e il 9 giugno e votare Sì ai 5 referendum per manifestare il nostro e il diritto di ogni persona ad una vita sociale e lavorativa giusta, libera e inclusiva. E’ questo il nostro impegno e deve esserlo di tutti a partire da chi, come noi, si batte per la sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori e dei cittadini, la produttività e l’efficienza competitiva dell’impresa”.