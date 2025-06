Bilancio, Manni: “Ho votato contro, il Comune non ha una visione su giovani e futuro”

Follonica (Grosseto). “Nel Consiglio comunale del 3 giugno ho espresso voto contrario alla prima variazione del bilancio 2025–2027. Una scelta che nasce da una convinzione profonda: Follonica ha bisogno di visione, coraggio e progettualità a lungo termine”.

A dichiararlo è Giacomo Manni, consigliere comunale del gruppo misto.

“Dopo un anno dall’insediamento dell’amministrazione Buoncristiani, è tempo di passare dalla fase delle promesse a quella degli interventi, non si può continuare a navigare a vista, né limitarsi ad aggiustamenti tecnici o interventi emergenziali – continua Manni -. La città è ferma su troppi fronti: infrastrutture, servizi, manutenzioni e soprattutto manca una strategia credibile che parli davvero alle nuove generazioni. Non possiamo continuare a pensare solo a come ‘sbarcare la stagione’. Ogni anno si rincorre l’estate come se fosse l’unico orizzonte possibile. Ma Follonica merita di più: un progetto che valorizzi il suo potenziale umano, sociale e culturale”.

“Le priorità per Follonica – prosegue Manni -:

investimenti per i giovani, in spazi, opportunità formative, lavoro e cultura;

sviluppo urbano di qualità, con una visione che connetta ambiente, mobilità e servizi pubblici;

una politica abitativa giusta, per contenere i costi degli affitti e permettere ai giovani di restare e costruire il proprio futuro in città;

meno burocrazia, più capacità attuativa, i progetti devono uscire dai cassetti e diventare realtà;

una stagione turistica integrata, che non si limiti a ‘resistere’ d’estate, ma che generi economia tutto l’anno”.

“Follonica ha bisogno di un’amministrazione capace di guardare oltre l’ordinario, che metta al centro l’innovazione, la crescita sociale e le opportunità per chi vuole restare e costruire qui il proprio futuro. Queste riflessioni hanno motivato il mio voto contrario nel rispetto dei cittadini che hanno riposto in me la loro fiducia per il bene della nostra città – termina Manni -. Follonica ha tutte le potenzialità per crescere, ma oggi manca una direzione chiara e una volontà politica più determinata”.