Turismo, il sindaco: “Presenze in aumento, ecco i progetti per continuare a crescere”

Arcidosso (Grosseto). “Con il primo giugno possiamo affermare che inizia la stagione estiva 2025 ad Arcidosso”.

A dichiararlo è Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso.

“Il 2024, che abbiamo come riferimento più vicino, è stato un anno di sviluppo con importante crescita – spiega il sindaco –. Arcidosso, nel 2024, è stato visitato e apprezzato da 33.581 persone, di cui 15.434 stranieri e 18.147 italiani. Questi numeri rappresentano un incremento del 27,25% rispetto al 2023 ed evidenziano un gradimento, dunque, crescente rispetto al periodo pre-covid ed un flusso verso il nostro Comune molto interessante, che conferma una tendenza complessiva verso destinazioni come la nostra. Le colline e la montagna piacciono sempre di più e piace la qualità dell’offerta sociale, ambientale e culturale che le nostre comunità propongono”.

“La tendenza alla crescita – continua Marini – dovrà essere confermata nel 2025 e nel prossimo futuro. L’obiettivo è migliorare i servizi, le infrastrutture e le occasioni di intrattenimento nell’estate e nei periodi intermedi dell’ann,o come la primavera e l’autunno. I risultati di dettaglio del 2024, infatti, dimostrano che ad Arcidosso c’è stato un flusso costante di presenze a partire dal mese di marzo sino ad agosto. Un dato che conferma il gradimento per l’offerta ambientale, enogastronomica e culturale che offre il nostro territorio. Di particolare rilievo i numeri dei Musei ospitati presso il Castello, con 3236 visitatori, e del Parco faunistico dell’Amiata con 2344 presenze”.

“Le grandi opere in corso, teleriscaldamento e nuovo Cipressino, al di là di qualche piccolo e normale disagio che potranno arrecare, saranno strategiche nel sistema di sviluppo anche del turismo perché rafforzeranno l’offerta generale del nostro Comune sia per i residenti che per gli ospiti occasionali – termina il sindaco -. Ad Arcidosso si sta bene e si starà sempre meglio”.