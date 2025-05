Incidente stradale: ferita una donna, trasportata in ospedale dall’elisoccorso

Grosseto. Incidente lungo la strada provinciale 154, in località Grancia, nel comune di Grosseto.

Questa notte, intorno alle 4.50, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada: nell’incidente è rimasta ferita una donna di 43 anni, trasportata all’ospedale Misericordia in codice 2 dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Grosseto, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Grosseto, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, la conducente era già stata presa in carico dai sanitari del 118.