“Trinity Stars”: i bambini delle scuole dell’infanzia presentano gli spettacoli in inglese

Follonica (Grosseto). Per il terzo anno consecutivo, si è concluso con un grande successo il progetto “Trinity Stars” alle scuole dell’infanzia de Il Fontino e I Melograni di Follonica. L’esaminatrice Jenna Edmonson, lunedì 26 maggio, è andata ad assistere allo spettacolo delle due scuole di infanzia nell’ambito del progetto “Trinity Stars”.

“Trinity Stars” non è un esame e non prevede promozioni o bocciature. In linea con le più recenti ricerche nell’ambito della metodologia delle lingue per i più piccoli, “Trinity Stars” si presenta come un eccellente strumento didattico-formativo.

La scuola di Infanzia de Il Fontino ha organizzato tutti i bambini in 3 gruppi, ciascuno dei quali ha presentato un’action song: “Put your hands in the air, what do you see, stand up, sit down”, preceduta da una canzone di ingresso e una di saluto.

I Melograni hanno organizzato i 60 bambini che hanno fatto la loro performance cantando famose canzoni inglesi per bambini. Le canzoni hanno introdotto e concluso la drammatizzazione di tre storie. Il primo gruppo ha raccontato la storia “Brown Bear, Brown Bear what do you see?”. Il secondo gruppo ha raccontato la storia “The Frog Family”, i bambini hanno costruito anche le scenografie per poter meglio rappresentare la storia; il terzo gruppo ha presentato la storia “The very Hungry Caterpillar”. Una scenografia tutta inglese ha fatto da cornice allo spettacolo che i bambini hanno presentato di fronte all’esaminatrice del Trinity.

Alla fine della loro performance i bambini sono stati premiati con un’ambita medaglia del Trinity College.

Le docenti della scuola di infanzia de Il Fontino e de I Melograni, con entusiasmo, hanno aderito a questo progetto, che anche questo anno ha avuto una calorosissima accoglienza da parte dei genitori e ha suscitato un grande entusiasmo nei bambini, facendo realizzare uno spettacolo che è stato un giorno di festa.

Un progetto innovativo che motiva i bambini allo studio della lingua inglese in modo giocoso e gratificante: tutti gli alunni hanno ricevuto una medaglia al termine della performance.

Il progetto “Trinity Stars” per i bambini dell’infanzia è stato introdotto per varie motivazioni:

incoraggia la cooperazione, l’interazione e la comunicazione in inglese;

permette di insegnare in modo olistico includendo lingua, emozioni, immaginazione, intuizione, memoria, azione e leadership;

dà ai bambini un senso di appagamento e di soddisfazione; tali esperienze positive stimolano l’apprendimento linguistico;

fornisce supporto e formazione ai docenti, infatti gli insegnanti durante tutto l’anno hanno avuto supporto di esperti Trinity.

Molte delle insegnanti delle scuole di infanzia poi questo anno hanno seguito i corsi di aggiornamento di inglese, organizzati dalla collaboratrice del dirigente, la Prof.ssa Monica Grandi. Finanziati con i fondi del DM 65/2023 per le Stem e il Multilinguismo, si è potuto procedere all’organizzazione di due importanti corsi di inglese tenuti dalla madrelingua ed insegnante nella scuola pubblica Roberta Volgano. I due corsi di 34 ore ciascuno hanno visto un impegno assiduo e costante delle docenti dell’istituto ed hanno avuto una sostanziale ricaduta sulla loro preparazione da spendere sui loro alunni.

I progetti relativi allo studio della lingua inglese rispondono pienamente alle finalità dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena”, che ha come obbiettivo la formazione di cittadini del mondo capaci di interagire con il mondo intero, il “Trinity Stars” è solo uno dei tanti progetti relativi al multilinguismo approdato nell’Istituto comprensivo di Follonica ed è stato inserito a pieno titolo nel Ptof ormai da tre anni.

La formazione nella lingua inglese inizia a tre anni nell’Istituto e accompagna gli alunni durante tutto il loro percorso scolastico all’interno dell’Istituto fino ai 14 anni, una continuità e offerte diverse a seconda dell’età e degli interessi degli alunni che non può che portare a risultati importanti.