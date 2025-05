“Piccole donne (quasi) perfette”: al Teatro degli Industri torna lo spettacolo degli alunni

Grosseto. Anche quest’anno le alunne e gli alunni dell’Istituto comprensivo Grosseto 5 delizieranno il pubblico con uno spettacolo in lingua inglese e italiana, patrocinato dal Comune di Grosseto insieme all’assessorato all’istruzione, che si terrà al Teatro degli Industri venerdì 30 maggio alle 18.

Tutto ha avuto inizio con il progetto “Piccole donne (quasi) perfette” ispirandosi alla biografia “L’elogio dell’imperfezione” della grande scienziata Rita Levi Montalcini: obiettivo trasmettere ai giovani studenti un messaggio che li incoraggi nel vedere i propri fallimenti come punti di partenza per nuove scoperte e miglioramenti e affrontare l’imperfezione come virtù e condizione da sempre necessaria per correggere se stessi, indagare sui propri errori, percorrere nuove strade e trovare nuove soluzioni per raggiungere i propri sogni.

L’evento avrà come ospite l’ingegnere Piera Levi Montalcini, nipote del premio Nobel Rita Levi Montalcini e presidente dell’omonima fondazione, che ogni giorno dedica impegno e passione nei confronti delle giovani generazioni.