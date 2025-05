Oscar del cicloturismo: il percorso del Parco della Maremma candidato al premio

Grosseto. Il percorso ciclabile per Collelungo–Pinastrellaia, all’interno del Parco della Maremma, è stato candidato a rappresentare la Toscana alla decima edizione dell’Italian green road award 2025, l’Oscar del cicloturismo, promosso da una serie di soggetti pubblici e privati per diffondere la conoscenza delle migliori “vie verdi” del Belpaese. A valutare le candidature e decretare la regione vincitrice, il 31 maggio prossimo a Trieste, sarà una giuria composta da rappresentanti del settore turistico e dell’accoglienza, della mobilità, giornalisti, esperti di ciclismo.

“Siamo onorati che il nostro percorso ciclabile sia stato candidato a rappresentare la Toscana in questa importante competizione – dichiara Simone Rusci –, che condivide con noi il desiderio di promuovere la mobilità sostenibile e anche un modo più ‘lento’ e a misura d’uomo per vivere l’esperienza turistica. Un approccio che sempre più persone apprezzano e scelgono, come abbiamo modo di constatare anche al Parco della Maremma, dove i nostri cinque percorsi ciclabili sono sempre più vissuti sulle due ruote”.

Il percorso ciclabile per Collelungo–Pinastrellaia può essere “vissuto” da Alberese fino alla spiaggia di Collelungo, percorrendo la Strada degli ulivi, da Vergheria fino alla costa, oppure utilizzando la ciclabile fino a Marina di Alberese per poi raggiungere la strada della Pinastrellaia e arrivare così alla spiaggia di Collelungo. Un percorso di 19 chilometri, di media difficoltà, che offre la possibilità di vivere molti degli ambienti caratteristici del Parco della Maremma: boschi, pineta, fino alla vegetazione tipica dell’ecosistema dunale.

Le informazioni sui percorsi ciclabili presenti nel Parco della Maremma e le modalità di fruizione sono disponibili sul sito www.parco-maremma.it o scrivendo a booking@parco-maremma.it.