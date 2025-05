“Calici di Farfalla”: raccolti 11572,00 per il parco della Fondazione Villa Elena Maria

Grosseto. Grande successo per “Calici di Farfalla”, evento organizzato dall’associazione La Farfalla odv che ha legato solidarietà ed eccellenze del territorio, in una sorta di viaggio nell’enologia maremmana, una “due giorni” ricca di eventi a cui hanno preso parte autorità, associazioni di categoria, produttori, per parlare di enoturismo e confrontarsi sulle problematiche di questo settore in Maremma.

Grazie alle offerte delle tante persone presenti e degli sponsor Banca Tema e Tecnoseal, sono stati raccolti più di 11000,00 eruro, somma che renderà possibile realizzare il progetto che ha ispirato l’evento: sistemare e arredare il parco circostante la sede della Fondazione Villa Elena Maria, la struttura attigua a Villa Pizzetti, che ospita i volontari della Farfalla.

Nella struttura ci sono gli appartamenti riservati a degenti e familiari, gli ambulatori, le stanze riservate agli psicologi e agli altri operatori, oltre alla sala conferenze che ha ospitato la tavola rotonda “Enoturismo in Maremma: problematiche, nuove sfide e opportunità” in cui si sono confrontati l’Aasessore alle attività produttive, economia, credito e turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, e la fondatrice del “Movimento turismo del vino”, Donatella Cinelli Colombini, moderati dal giornalista Bruno Gambacorta.

“Adesso, grazie al contributo dei tanti grossetani, degli sponsor, del Consorzio Doc Maremma Toscana, Consorzio Doc Morellino di Scansano e Consorzio Doc Montecucco, di Confagricoltura e di tutte le eccellenze enogastronomiche presenti all’evento, sarà possibile continuare a migliorare gli spazi esterni, a beneficio di tutta la comunità – dichiarano gli organizzatori dell’evento –. Un ringraziamento ad Aldo Fiordelli, giornalista e senior editor di James Suckling in Italia, che ha magistralmente guidato la Masterclass inerente il vermentino e i grandi rossi maremmani, coadiuvato dagli chef Emiliano Lombardelli e Matteo Donati”.