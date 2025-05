“Maremma fra cielo e terra”: il fotografo Giovanni Rossetti presenta il suo libro

Grosseto. Venerdì 30 maggio, alle 17.00, nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori, a Grosseto, è in programma un incontro con il fotografo Giovanni Rossetti, del quale verrà presentato il libro “Maremma fra cielo e terra”; i relatori saranno il regista Francesco Tarsi e l’architetto Vera Giommoni.

L’opera rappresenta, per immagini, un intenso viaggio attraverso la Maremma fra cielo e terra, della quale l’artista sa cogliere insieme gli aspetti reali e l’essenza poetica, con sapiente e sentita ricerca di ambienti e panorami immersi in luci particolari, sottolineati da colori vibranti, colti in scorci e inquadrature che ne enfatizzano tutta la particolare bellezza. Un lavoro pregiato, che testimonia, con sensibilità e maestria, profonda vicinanza alla natura e capacità di creare suggestioni e stati d’animo.

L’iniziativa è organizzata dalla società Dante Alighieri di Grosseto, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano.