Scuole superiori, Fratelli d’Italia: “Infiltrazioni d’acqua e aule inagibili. La Provincia intervenga”

Follonica (Grosseto). Fratelli d’Italia torna a denunciare con forza “lo stato di degrado e di cattiva manutenzione in cui versano i plessi scolastici di competenza della Provincia di Grosseto nel comune di Follonica”, chiedendo “un intervento immediato al presidente Francesco Limatola”.

Il consigliere provinciale Guendalina Amati, insieme all’assessore comunale Stefania Turini e ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Ilaria Lenzi, Marina Listorti, Iacopo Ricceri e Sandro Marrini, ha effettuato in questi giorni un sopralluogo all’Istituto tecnico commerciale del Golfo, a seguito delle continue segnalazioni da parte di studenti, genitori e personale scolastico, che denunciano “una situazione inaccettabile di abbandono e incuria” all’interno dello stabile della 167 Ovest.

“La situazione è estremamente preoccupante – dichiara Amati -: infiltrazioni d’acqua dal soffitto e dalle pareti, aule chiuse perché inagibili, tra cui una sigillata all’Istituto commerciale, stanno creando enormi disagi a studenti e personale. Anche al Liceo scientifico le condizioni sono analoghe: in alcuni casi, gli studenti sono stati costretti a seguire le lezioni in aula magna per mancanza di spazi adeguati”.

A rendere il quadro ancora più allarmante è l’aumento delle iscrizioni al primo e al terzo anno dell’Istituto commerciale, che pone un’urgenza concreta e immediata di intervento per garantire una sistemazione dignitosa a tutti gli alunni.

“Il presidente Limatola non può continuare a tirarsi indietro di fronte alle sue responsabilità – attacca Fratelli d’Italia -. La gestione della Provincia in materia di edilizia scolastica è inadeguata e inefficiente, nonostante le ripetute segnalazioni già ricevute anche dall’amministrazione comunale di Follonica, che aveva formalmente richiesto un intervento all’ente provinciale”.

“Fratelli d’Italia chiede azioni rapide e concrete, non ulteriori rinvii o promesse. Le scuole devono essere un luogo sicuro, decoroso e funzionale, non ambienti fatiscenti che mettono a rischio la continuità didattica e la dignità di chi vi studia e lavora. Limatola intervenga adesso, prima che la situazione diventi insostenibile – concludono gli esponenti del partito -. La Provincia non può permettersi di ignorare ancora una volta le esigenze delle scuole follonichesi”.

Nella foto: i rappresentanti di Fratelli d’Italia Follonica e il consigliere provinciale Guendalina Amati