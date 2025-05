Sanità, Gabbrielli: “Necessaria più sicurezza nelle strutture pubbliche in città”

Grosseto. Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia Ppe nel Consiglio comunale di di Grosseto. esprime pieno sostegno alla mozione che Marco Stella ha presentato in Consiglio regionale: garantire più sicurezza nelle strutture sanitarie pubbliche della Toscana.

“Nella mozione il consigliere regionale di Forza Italia Ppe chiede di mettere in campo tutti gli interventi utili per contenere gli atti di maltrattamento e di aggressione che purtroppo stanno accadendo negli ospedali – spiega Gabbrielli -. Tra gli interventi richiesti si chiede alla Questura di intensificare i passaggi notturni, l’installazione di un pulsante per chiedere aiuto, il potenziamento della videosorveglianza e della vigilanza privata, tutte iniziative importanti che potrebbero davvero garantire a medici ed infermieri di poter svolgere le proprie funzioni in condizioni di sicurezza”.