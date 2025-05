“Violoncello romantico”: l’Orchestra sinfonica in concerto al Granaio lorenese

Grosseto. La grande musica torna al Parco della Maremma sabato 24 maggio, con un concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto.

L’appuntamento è alle 21, al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese), con quella che può essere considerata un’anteprima del ricco programma di eventi di “Parco Aperto” che animeranno l’estate della riserva naturale, nell’anno delle celebrazioni del 50° “compleanno”.

In uno scenario particolare, che ha già ospitato esibizioni molto apprezzate, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto torna con la direzione di Mariusz Smolij e il violoncello di Vid Veljak, uno tra i più giovani e talentuosi violoncellisti della scena internazionale, per il concerto “Violoncello romantico”.

Il programma

La formazione, guidata da uno dei più raffinati direttori di orchestra, proporrà al pubblico “Il signor Bruschino”, sinfonia di Gioachino Rossini, un brano brioso, pensato nel canovaccio della forma sonata e frutto del contatto dell’autore con la tradizione del classicismo viennese, il Concerto n.1 in la minore per violoncello e orchestra op. 33 di Camille Saint-Saëns, fanciullo prodigio e compositore tra i più prolifici nella Francia dell’Ottocento, e la Sinfonia n.4 in la maggiore op. 90 “Italiana” di Felix Mendelssohn, un esempio del “romanticismo felice” dell’autore, che fu abbozzata durante il suo soggiorno in Italia tra l’autunno del 1831 e l’estate del 1832 e da questo prende il nome.

Vid Veljak

Nato a Fiume, in Croazia, nel 1996, si è imposto sulla scena croata e internazionale come uno dei violoncellisti più giovani e dotati specializzati in musica contemporanea. Diplomato nel 2017 all’Accademia di musica di Zagabria, ha studiato all’Accademia internazionale di musica del Principato del Liechtenstein e nella classe di R. Garioud a Parigi. Ha frequentato corsi di perfezionamento di eminenti violoncellisti.

Ha vinto numerosi concorsi, tra cui il concorso internazionale Antonio Janigro a Parenzo e Distant Chords a Spalato, e nel 2015 è stato finalista del prestigioso concorso di violoncello Guilhermina Suggia in Portogallo. Si è esibito come solista con numerose formazioni in Europa e non solo ed è fondatore e membro del Trio pianistico di Fiume e collabora frequentemente con il Synchronos Ensemble per la musica contemporanea, dedicandosi particolarmente a prime esecuzioni di compositori croati che a lui hanno dedicato molti brani.

Dal 2019 è direttore e solista della sezione di violoncello dell’Orchestra sinfonica di Dubrovnik, oltre ad aver avviato il progetto Resonance(s) dedicato alla registrazione di brani per violoncello solo (ed elettronica) di compositori croati. Dal 2022 è direttore della sezione di violoncello dell’orchestra del Teatro nazionale croato di Zagabria e lavora come professore di violoncello all’Accademia delle arti di Spalato, dove detiene il titolo di professore assistente (docente).

Mariusz Smolij

Acclamato direttore d’orchestra polacco, ha diretto oltre 130 orchestre in 28 Paesi dei cinque continenti esibendosi in alcune delle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui la Carnegie Hall e il Lincoln Center a New York, il Kimmel Center di Philadelphia, la Tonhalle di Zurigo, la Salle Gaveau di Parigi, il Concertgebauw di Amsterdam e il National Art Center di Pechino, in Cina. Ha diretto importanti orchestre in Germania, Italia, Francia, Svizzera, Olanda, Portogallo, Spagna, Israele, Sud Africa, Serbia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Repubblica Slovacca e Polonia; vanta collaborazioni con orchestre quali Berner Symphony, Sinfonieorchester Basel, Svizzera (registrazioni di cd e serie di concerti), Sinfonia Rotterdam, Israel Symphony Orchestra, Jerusalem Symphony, Budapest Symphony, Sofia Philharmonic, Bogota Philharmonic in Colombia, Johannesburg Philharmonic in Sud Africa, Warsaw National Philharmonic e tutte le principali orchestre del suo Paese natale, la Polonia. Ha registrato per Hungaroton, Universal Poland, National Radio negli Stati Uniti. Dal 2004 produce e dirige regolarmente cd per Naxos. Ha ricevuto il Fryderyk Award e ottime recensioni internazionali.

Biglietti

I biglietti, al costo di 10 euro più diritti di prevendita per l’intero, 8 euro più diritti di prevendita per i soci dell’Orchestra e 5 euro più diritti di prevendita per gli studenti, possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.com.

Tutti gli appuntamenti al Parco della Maremma sono consultabili sul sito www.parco-maremma.it; per informazioni è possibile scrivere a booking@parco-maremma.it

Nella foto: l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto in concerto al Granaio lorenese