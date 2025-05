Nuovo bus urbano, ecco chi ha diritto ai biglietti gratis

Orbetello (Gr) – A partire dal 3 giugno a Orbetello sarà attivo un nuovo bus urbano che andrà a sostituire la navetta per gli over 65, un servizio che resterà gratuito per chi ne ha diritto e dal 27 maggio 2025 sarà possibile richiedere in Comune il carnet di biglietti.

«I cittadini ultra65enni e quelli con disabilità residenti nel comune di Orbetello – fanno sapere dall’amministrazione comunale – potranno continuare ad usufruire gratuitamente del servizio in quanto il Comune di Orbetello sosterrà la spesa dei biglietti. I cittadini in possesso dei requisiti potranno recarsi all’ufficio tributi in piazza del Popolo per ritirare un carnet di biglietti gratuiti, che saranno rilasciati previo verifica dei requisiti. Pertanto, gli interessati si dovranno presentare muniti dei documenti necessari: documento d’identità per gli ultra65enni e attestazione che attesti la disabilità, oltre al documento d’identità, per i disabili».

«Saranno distribuiti, inizialmente, – proseguono dall’amministrazione – dieci biglietti per ciascun avente diritto (5 corsa andata e 5 corsa ritorno). Sui biglietti verrà apposto un timbro del Comune in modo tale da renderli identificabili. I biglietti andranno regolarmente obliterati e restituiti al Comune ai fini del ritiro del carnet successivo. I biglietti in questione potranno essere utilizzati solo sulla nuova linea».

«Ci raccomandiamo con gli utenti che usufruiscono dei biglietti gratuiti quindi – concludono dall’amministrazione – di non gettare i biglietti una volta obliterati, ma di conservarli al fine di restituirli agli uffici comunali per ottenere il carnet successivo».