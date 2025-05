“Stop alla guerra in Palestina”: sull’Amiata arriva la “Passeggiata per la pace”

Santa Fiora (Grosseto). Dal Partito Democratico a Rifondazione Comunista, da Arci ad Acli, dalla Cgil alle Anpi amiatine, queste sono le sigle che hanno organizzato la “Passeggiata per la pace” che si terrà a Santa Fiora sabato 24 maggio, dalle 16. A loro se ne stanno aggiungendo altre e altre se ne potranno aggiungere: le adesioni, infatti, sono sempre aperte.

La manifestazione partirà dal Parco della Rimembranza di Santa Fiora e arriverà fino in piazza Garibaldi dove, al termine del corteo, si terrà un momento di discussione con gli interventi dei rappresentanti delle sigle partecipanti.

“Sarà un momento importante durante il quale i partecipanti faranno sentire la loro vicinanza al popolo palestinese con una richiesta chiara – si legge in una nota degli organizzatori –: fine delle ostilità e delle atrocità, ripresa degli aiuti umanitari e azione internazionale per risolvere una questione da troppo tempo aperta. Lo stesso messaggio vale per tutte gli altri conflitti che da tempo si trascinano nel mondo. In un momento così complesso, in cui assistiamo quotidianamente a guerre e violenze, c’è bisogno che chi è convinto che si possa vivere in un mondo diverso faccia sentire la sua voce anche sull’Amiata”.