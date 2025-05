Nuova vita della posidonia spiaggiata: se ne parla in un convegno

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il 22 maggio, in occasione del Bioeconomy Day, la Giornata nazionale della bioeconomia promossa e coordinata dal Cluster Spring con Assobiotec-Federchimica, lo Yacht Club di Punta Ala ospiterà un evento dedicato alla bioeconomia circolare della posidonia oceanica spiaggiata, organizzato dalla prof.ssa Annalisa Santucci, del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e la Fondazione Polo universitario Ets.

Il tema centrale dell’incontro sarà il progetto pilota per la produzione di una piattaforma multiprodotto ecodisegnata, sviluppata in ottica One Health, a partire dalla valorizzazione della Posidonia oceanica depositata naturalmente sulle spiagge.

«Siamo onorati di poter essere partner di un così importante progetto di economia circolare – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – e non potevamo che ospitare questo evento a Punta Ala, regina della posidonia nel nostro comune. Il Bioeconomy day diventa, pertanto, l’occasione per porre l’attenzione su una delle questioni ambientali più sentite nella località puntalina, per cercare di dare una risposta sostenibile all’utilizzo di un bene prezioso come la posidonia, ma che spesso è percepito come un rifiuto. Voglio ringraziare il Dipartimento di Bioteconlogie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena per aver scelto il nostro territorio e la Fondazione Polo universitario Ets per il supporto. Siamo fortemente convinti di dare una grande opportunità al nostro ambiente, da ogni punto di vista, perché trasformare questa pianta marina, che ci permette di avere un’eccellente qualità dell’acqua, in una risorsa per il territorio è indispensabile e molto importante».

Il progetto pilota per la produzione di una piattaforma prototipale multiprodotto ecodisegnata in ottica One Health “Bioeconomia circolare di posidonia oceanica depositata su spiagge” è finanziato dal Mase – Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021–DD EC n.86 del 7 settembre 2023 – Ministero per la Protezione Civile e le politiche del mare.

L’iniziativa intende mettere in luce le potenzialità ambientali, sanitarie ed economiche di una gestione innovativa e sostenibile della posidonia, un materiale che spesso viene considerato un rifiuto, ma in realtà è ricco di proprietà bioattive e opportunità di recupero in chiave green. Questo evento, aperto al pubblico, rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino un progetto di frontiera che coniuga tutela ambientale, innovazione scientifica e impatto socioeconomico positivo per i territori costieri.

«Il Bioeconomy Day, celebrato quest’anno il 22 maggio, è la giornata nazionale per la bioeconomia promossa dal Cluster nazionale Spring a cui il nostro gruppo di ricerca dell’Università di Siena – spiega la prof.ssa Annalisa Santucci – ha aderito, organizzando un convegno a Punta Ala per descrivere il progetto sul riutilizzo della posidonia spiaggiata. Il gruppo si occupa da diversi anni del recupero di sostanze bioattive da scarti e sottoprodotti agro-forestali e marini per l’ottenimento di prodotti ad alto valore aggiunto come cosmetici, farmaci, nutraceutici ed integratori in un’ottica di bioeconomia circolare sostenibile. Il convegno è l’occasione per divulgare il progetto Posidonia, ma anche per sensibilizzare i cittadini, specialmente quelli più giovani, e le autorità politiche sulle potenzialità di approcci sostenibili che possano al contempo promuovere e sostenere sia la salute umana, animale e dell’ambiente».

Il programma

Il programma prevede i seguenti interventi: