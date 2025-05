Campo da tennis e pista giardino: il Comune approva il progetto di riqualificazione dell’impianto

Grosseto. La Giunta comunale ha approvato e dichiarato di pubblico interesse il progetto esecutivo per l’ammodernamento dell’impianto sportivo comunale di tennis e pista giardino di Marina di Grosseto, situato in via del Ciclamino. L’intervento prevede un investimento importante e sarà gestito dalla Ssd Marina Sport Center per i prossimi 15 anni.

Il progetto

Il progetto, che punta a restituire piena funzionalità a una struttura sportiva strategica per il territorio, prevede importanti lavori di riqualificazione: rifacimento degli spogliatoi e dei locali del bar, nuova copertura stagionale per un campo da tennis, installazione di impianti a energia solare, interventi sull’impianto idrico e fognario, oltre alla manutenzione straordinaria degli edifici. Il suo valore sociale è indiscusso. Marina riqualifica i suoi impianti sportivi dopo più di 30 anni, con una progettualità di lungo periodo, rivolta a bambini e ragazzi, aperta ad iniziative in collaborazione con realtà associative del territorio.

“Riqualificare gli impianti sportivi significa investire nella qualità della vita delle persone – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Con questo intervento restituiamo alla comunità di Marina di Grosseto una struttura più moderna, efficiente e attenta ai bisogni delle famiglie. È un esempio concreto di come il pubblico e il privato possano lavorare insieme per migliorare i servizi e promuovere la coesione sociale”.

“Grazie al partenariato pubblico-privato possiamo dare nuova vita a uno degli impianti storici del nostro territorio – aggiunge l’assessore allo sport Fabrizio Rossi -. L’intervento non comporta oneri per il Comune e garantisce per i prossimi anni una gestione solida e orientata all’inclusione, con spazi più accoglienti e accessibili per tutte le fasce d’età”.

Il percorso si concluderà con l’affidamento diretto della gestione e l’inserimento dell’intervento nel Piano triennale delle opere pubbliche 2025-27.

I lavori, il cui valore complessivo è di circa 350mila euro, saranno realizzati senza gravare sulle tasche dei cittadini che, al contrario, potranno usufruire di impianti moderni e ristrutturati, come mai hanno avuto a Marina.